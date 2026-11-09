Φρένο στην αυτόματη διετή παράταση της φορολογικής παραγραφής λόγω επιβολής προστίμου για εικονικά φορολογικά στοιχεία βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, θέτοντας αυστηρές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να προχωρά σε καταλογισμούς πέραν της κανονικής πενταετίας.
Με την απόφαση 1187/2026, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η διετής παράταση δεν εφαρμόζεται αυτομάτως με την επιβολή προστίμου, αλλά μόνο εφόσον, από το τέλος του έτους κατά το οποίο κοινοποιήθηκε το πρόστιμο, απομένουν λιγότερα από δύο χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση της παραγραφής.
Μάλιστα, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η παράταση περιορίζεται αποκλειστικά στον χρόνο που απαιτείται για να συμπληρωθεί η διετία.
Ακολουθούν τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα, με την παραδοχή ότι ισχύει η κανονική πενταετής παραγραφή και δεν συντρέχει άλλη αιτία παράτασης ή αναστολής.
Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι η επιβολή προστίμου για εικονικά τιμολόγια δεν προσθέτει αυτομάτως δύο χρόνια στην πενταετή παραγραφή. Η παράταση λειτουργεί ως μηχανισμός εξασφάλισης ενός χρονικού περιθωρίου έως δύο ετών, υπολογιζόμενου από το τέλος του έτους κοινοποίησης του προστίμου, και όχι ως γενική δυνατότητα της ΑΑΔΕ να επεκτείνει κάθε φορολογικό έλεγχο κατά δύο επιπλέον χρόνια.
Παραδείγματα
- Μια επιχείρηση ελέγχεται για τη φορολογική χρήση 2020, για την οποία η πενταετής παραγραφή συμπληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το πρόστιμο για εικονικό τιμολόγιο κοινοποιείται τον Ιούνιο του 2023. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023 απομένουν τρία χρόνια μέχρι την παραγραφή. Αποτέλεσμα: Δεν προβλέπεται παράταση. Η φορολογική απαίτηση παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.
- Για την ίδια φορολογική χρήση, με ημερομηνία παραγραφής την 31η Δεκεμβρίου 2026, η ΑΑΔΕ κοινοποιεί πρόστιμο τον Μάρτιο του 2024. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 απομένουν ακριβώς δύο χρόνια. Αποτέλεσμα: Δεν ενεργοποιείται η παράταση, καθώς η απόφαση απαιτεί να απομένουν λιγότερα από δύο χρόνια. Η παραγραφή επέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.
- Η φορολογική παραγραφή συμπληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, αλλά το πρόστιμο για εικονικό τιμολόγιο κοινοποιείται τον Μάιο του 2025. Στο τέλος του 2025 απομένει μόλις ένα έτος μέχρι την παραγραφή. Αποτέλεσμα: Η παραγραφή παρατείνεται κατά ένα έτος, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ώστε να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη διετία.
- Η πενταετής παραγραφή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η φορολογική αρχή κοινοποιεί πρόστιμο τον Σεπτέμβριο του 2026. Στις 31 Δεκεμβρίου 2026 δεν απομένει πλέον χρόνος μέχρι τη λήξη της αρχικής παραγραφής. Αποτέλεσμα: Η παραγραφή παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, δηλαδή κατά δύο έτη.