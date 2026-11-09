Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι η επιβολή προστίμου για εικονικά τιμολόγια δεν προσθέτει αυτομάτως δύο χρόνια στην πενταετή παραγραφή.

Φρένο στην αυτόματη διετή παράταση της φορολογικής παραγραφής λόγω επιβολής προστίμου για εικονικά φορολογικά στοιχεία βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, θέτοντας αυστηρές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να προχωρά σε καταλογισμούς πέραν της κανονικής πενταετίας.

Με την απόφαση 1187/2026, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η διετής παράταση δεν εφαρμόζεται αυτομάτως με την επιβολή προστίμου, αλλά μόνο εφόσον, από το τέλος του έτους κατά το οποίο κοινοποιήθηκε το πρόστιμο, απομένουν λιγότερα από δύο χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση της παραγραφής.

Μάλιστα, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η παράταση περιορίζεται αποκλειστικά στον χρόνο που απαιτείται για να συμπληρωθεί η διετία.

Ακολουθούν τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα, με την παραδοχή ότι ισχύει η κανονική πενταετής παραγραφή και δεν συντρέχει άλλη αιτία παράτασης ή αναστολής.

Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι η επιβολή προστίμου για εικονικά τιμολόγια δεν προσθέτει αυτομάτως δύο χρόνια στην πενταετή παραγραφή. Η παράταση λειτουργεί ως μηχανισμός εξασφάλισης ενός χρονικού περιθωρίου έως δύο ετών, υπολογιζόμενου από το τέλος του έτους κοινοποίησης του προστίμου, και όχι ως γενική δυνατότητα της ΑΑΔΕ να επεκτείνει κάθε φορολογικό έλεγχο κατά δύο επιπλέον χρόνια.

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