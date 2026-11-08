Τι είπε μέσω του συνήγορου του ο γνωστός ηθοποιός, Ερρίκος Πετιλόν που φέρεται να έχει εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Νέες αποκαλύψεις για το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς φαίνεται ότι στη δικογραφία βρίσκεται και το όνομα του ηθοποιού και μοντέλου, Ερρίκου Πετιλόν.

Ο δικηγόρος του γνωστού ηθοποιού, Όθωνας Παπαδόπουλος μίλησε το πρωί της Κυριακής (8/11) στο MEGA για τη φερόμενη εμπλοκή του πελάτη του στην υπόθεση υποστηρίζοντας πως «ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν αρμόζει».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η φήμη του ηθοποιού χρησιμοποιήθηκε για να αυξήσει την πελατεία και το κύρος ενός μαγαζιού χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ότι υπεύθυνη εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής.

«Από την πρώτη μέρα της σύλληψης, την προηγούμενη Παρασκευή, δέχτηκα τηλεφώνημα για την ανάληψη της υπεράσπισης του συγκεκριμένου ηθοποιού και μοντέλου» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε σε άλλο σημείο ότι «ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει. Είναι τέτοια η φήμη και η αναγνωρισιμότητα, που χρησιμοποιήθηκε για να αυξήσει πελατεία και να αυξήσει το κύρος ενός μαγαζιού».

Όσον αφορά τη σύνδεση του με το εν λόγω μαγαζί, ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ο ηθοποιός εμφανίζεται ως διαχειριστής. «Εμφανίζεται ως διαχειριστής, έχοντας ενεργή συμμετοχή και χωρίς να έχει καμία σχέση με την ιδιότητα του “αχυρανθρώπου”. Ο “αχυράνθρωπος” συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο και έχει τοποθετηθεί για να ξεγελάσει τις αρχές. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση».

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«Παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», είπε ο δικηγόρος του γνωστού ηθοποιού.

Τι είπε ο Ερρίκος Πετιλόν

Μέσω του συνηγόρου του, ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και έκανε λόγο για άδικη μεταχείριση αναφερόμενος στην εμπλοκή του ονόματος του. Παράλληλα αρνήθηκε οποιοδήποτε κατηγορία του προσάπτετε.

«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πολλά. Θα συνεργαστώ με τις αρχές γιατί δεν έχω κάνει κάτι παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», αναφέρει στη σύντομη δήλωση του σύμφωνα με το MEGA.

Την Τρίτη οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων

Οι 16 κατηγορούμενοι να αναμένεται να περάσουν από το γραφείο του ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη (10/11), προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη φερόμενη συμμετοχή τους σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων». Η υπόθεση αφορά οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, ενώ αποκαλύπτει έναν σύνθετο μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε επί χρόνια, αξιοποιώντας εικονικούς διαχειριστές και διαδοχικές αλλαγές εταιρικών σχημάτων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη συμμετοχή περίπου 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Από την έρευνα προέκυψε ότι το δίκτυο είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε περισσότερα από 700 σημεία, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 4.200 ΑΦΜ, 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές και περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Από το συνολικό ποσό (203 εκατ. ευρώ), περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση, επομένως, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη φορολογική παραβατικότητα, αλλά αγγίζει και το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς οι οφειλές αφορούν εισφορές που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών - «φαντασμάτων»

Σύμφωνα με την έρευνα, βασικό χαρακτηριστικό της φερόμενης δράσης του κυκλώματος ήταν η συνεχής εναλλαγή εταιρειών, ΑΦΜ και προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Πίσω από τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κανονικά, με πελατεία, εργαζομένους και εμπορική δραστηριότητα, φέρονται να βρίσκονταν επιχειρηματίες οι οποίοι διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως.

Όταν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν, οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και στη θέση τους εμφανίζονταν νέα επιχειρηματικά σχήματα, με διαφορετικά στοιχεία και διαχειριστές. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, η δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται, ενώ οι προηγούμενες εταιρείες άφηναν πίσω τους μεγάλα ανεξόφλητα χρέη.