Μετά το συμβάν στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας εντοπίστηκε η 42χρονη μητέρα του νεαρού η οποία και συνελήφθη.

Χειροπέδες σε 15χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας καθώς ο νεαρός καταλήφθηκε να τρέχει με 187 χιλιόμετρα χλμ./ώρα στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας τα ξημερώματα της Κυριακής (8/11).

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος της Κηφισιάς στο ρεύμα προς Αθήνα με τον ανήλικο να τρέχει στον αυτοκινητόδρομο με τη διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη. Ο 15χρονος δεν είχε ούτε δίπλωμα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ-Τροχαίας.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και η 42χρονη μητέρα του νεαρού η οποία και συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.