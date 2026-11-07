Το δέντρο έσπασε στη βάση του και κατέληξε πάνω στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς, προκαλώντας ζημιές στις κούνιες και την τραμπάλα.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) σε παιδική χαρά στη Δραπετσώνα, όταν ένα μεγάλο πεύκο έσπασε στη βάση του και κατέρρευσε μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μικρά παιδιά και οι συνοδοί τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:20, προκαλώντας αναστάτωση στους γονείς, οι οποίοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως τι συνέβαινε και έσπευσαν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δέντρο έπεσε σε πολύ μικρή απόσταση από ένα κοριτσάκι που έπαιζε αμέριμνο στην παιδική χαρά. Η μητέρα του αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα το παιδί να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τα χειρότερα.

Ο θόρυβος από το σπάσιμο του δέντρου κινητοποίησε και τους υπόλοιπους γονείς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα, απομακρύνοντας τα παιδιά από την επικίνδυνη περιοχή.

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Το πεύκο έπεσε πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα

Το δέντρο έσπασε στη βάση του και κατέληξε πάνω στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς, προκαλώντας ζημιές στις κούνιες και την τραμπάλα.

Την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στον χώρο περίπου έξι με επτά παιδιά, μαζί με τους συνοδούς τους. Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και την απόσταση στην οποία έπεσε το πεύκο από τα παιδιά, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία του ελέγχου και της συντήρησης των δέντρων σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα σε σημεία όπου καθημερινά συγκεντρώνονται οικογένειες και μικρά παιδιά.

Η πτώση του πεύκου θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία, εάν το δέντρο είχε καταλήξει σε διαφορετικό σημείο ή εάν οι γονείς δεν είχαν αντιδράσει εγκαίρως.