Τι ισχυρίστηκε ο Φιρινίδης σε τηλεοπτικές του δηλώσεις μετά την προφυλάκισή του - Οι εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούν γονείς που είχαν απευθυνθεί για βοήθεια στην ΜΚΟ.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καθώς ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υπεράσπιση των δύο βασικών κατηγορουμένων, Κωνσταντίνου Φιρινίδη και Βασιλικής Μανησιώτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η συνεργασία με τους δύο κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, καθώς προέκυψε διαφωνία σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφραζόταν δημόσια. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η πρώην σύντροφός του κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Πώς φέρεται να αλλοίωναν τα στοιχεία των παιδιών

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται οι καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι διαδικτυακοί έρανοι. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων παιδιών που συνεργάστηκαν με την ΜΚΟ, Φιρινίδης και Μανησιώτη προκειμένουνα διοργανώνουν συνεχώς εράνους χρησιμοποιούσαν διαφορετικά ονόματα, ηλικίες και αλλοίωναν φωτογραφίες παιδιών, χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των οικογενειών τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 5χρονης Παρασκευής, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες του πατέρα της, εμφανίστηκε σε διαδικτυακή εκστρατεία με διαφορετικό όνομα, ως «Άννα», και με εικόνα βρέφους που φέρεται να είχε αντληθεί από το Pinterest. Ο πατέρας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα στοιχεία της κόρης του είχαν αντικατασταθεί, ενώ πίστευε ότι η νέα εκστρατεία αφορούσε και πάλι την οικονομική ενίσχυση του παιδιού του.

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Φιρινίδης «Στους γονείς θα έλεγα συγγνώμη αν δημιουργούσα ανασφάλειες, αλλά δεν τους έχω κοροϊδέψει»

«Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ γονείς στο να εκμεταλλευτούμε. Εμείς όλους αυτούς τους γονείς τους έχουμε βοηθήσει. Ερχόντουσαν και μας ζητούσαν 40, έπαιρναν 45. Φυσικά και έμενε κάποιο αποθεματικό στον σύλλογο, αλλά εμείς τους βοηθούσαμε. Κάναμε καλό σε τόσες πολλές οικογένειες. Φοβόμαστε για την ασφάλειά μας. Μας έχουν παρουσιάσει τέρατα», ανέφερε ο ίδιος ο 37χρονος μιλώντας στο STAR.

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«Βγαίνουν βίντεο χωρίς να έχουν σταλεί σε κανέναν, με ψεύτικες λίρες, λέγοντας χαζομάρες, χωρίς να το έχω στείλει σε κανέναν αυτό το βίντεο. Και οι λίρες είναι ψεύτικες. Δεν είχα καμία πολυτελή ζωή, δεν είχα ούτε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, δεν έχω ούτε ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, κανένα πολυτελές σπίτι, κανένα εξοχικό, τίποτα. Δέχομαι να πληρώσω για αυτά που έκανα. Δεν με πειράζει, αλλά δεν δέχομαι να απολογούμαι για κάτι που δεν έκανα. Ότι χρησιμοποίησα τα παιδιά, ότι κάνω ναρκωτικά», συνέχισε ο κατηγορούμενος.

«Μπορεί εμείς, ναι, κάποια χρήματα να μην ήτανε διαχειρίσιμα σωστά και να ήτανε λάθος μας, λάθος μου πιο πολύ, γιατί ήταν λάθος μου, αλλά βοηθήσαμε ενενήντα ένα οικογένειες είτε με αναρτήσεις, είτε χωρίς αναρτήσεις στα social media. Ζητώ συγγνώμη αν έχω στεναχωρήσει κάποιον. Κάναμε και λάθη, αλλά αυτό που ζήτησαν εμείς το πραγματοποιήσαμε και σε πολύ λίγες μέρες. Πάντα», λέει.

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