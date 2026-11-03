Προφυλακίστηκε η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ για την υπόθεση της απάτης που κατηγορούνται να είχαν στήσει μέσω της ΜΚΟ.

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ για την υπόθεση της απάτης που κατηγορούνται να είχαν στήσει μέσω της ΜΚΟ.

Αντίθετα, ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις άλλοι συλληφθέντες μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, ελεύθεροι αφέθηκαν ο αδερφός της συντρόφου του αλλά και δύο παράγοντες διαιτησίας.

Κατά την απολογία της η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου «εγκεφάλου» στην υπόθεση με τις απάτες φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή της στις απάτες ενώ αμφισβήτησε ότι το ποσό από τις απάτες ανέρχεται σε 2,9 εκατ. ευρώ. Κατά πληροφορίες, η ίδια έδειξε ως υπαίτιο της κατάχρησης των χρημάτων τον σύντροφό της, λέγοντας πως είναι εθισμένος στον τζόγο. Μάλιστα η ίδια ζήτησε συγγνώμη για την κατάχρηση των ποσών που προορίζονταν για εράνους.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία της.

«Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών», φέρεται να είπε επίσης κατά την απολογία της.

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Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».

Ο αδερφός της 35χρονης, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή και φέρεται να υποστηρίζει πως η μόνη σχέση που έχει με την υπόθεση είναι η συνομιλία με την ίδια του την αδερφή.