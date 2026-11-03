Σε δύο στάδια η εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τις συντάξεις Δημοσίου.

Νέα διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης στο Δημόσιο τέθηκε σε εφαρμογή καθώς ο e-ΕΦΚΑ καταργεί τις χειρόγραφες αιτήσεις και καθιερώνει την αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή τους.

Η αλλαγή αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν, καθώς και τους δικαιούχους συντάξεων λόγω θανάτου, για τους οποίους η νέα διαδικασία θα ενεργοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου. Η ηλεκτρονική υποβολή καλύπτει όχι μόνο την κύρια σύνταξη, αλλά και την επικουρική, το εφάπαξ και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει την απονομή συντάξεων στο Δημόσιο.

Προσοχή, ωστόσο: Η ηλεκτρονική αίτηση δεν σημαίνει αυτόματη έκδοση της σύνταξης. Οι υπηρεσίες προσωπικού εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης και αποστολής των απαραίτητων υπηρεσιακών εγγράφων.

Ποιοι κάνουν αίτηση και από πότε

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας γίνεται σε δύο στάδια:

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.

Από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία καλύπτει κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ και τις αντίστοιχες παροχές του ΜΤΠΥ.

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Η βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή αίτησης σύνταξης λόγω γήρατος εάν δεν έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η αποχώρησή τους από το Δημόσιο, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, αποστρατείας, σωματικής ανικανότητας ή άλλης νόμιμης αιτίας.

Επομένως, όποιος σχεδιάζει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις απαραίτητες υπηρεσιακές εκκρεμότητες πριν υποβάλει οριστικά την ηλεκτρονική αίτηση. Η νέα διαδικασία δεν αλλάζει τα όρια ηλικίας ή τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τα 6 βήματα για την ηλεκτρονική αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Είσοδος στο efka.gov.gr: Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

2. Σύνδεση με TAXISnet: Χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς για την ταυτοποίηση.

3. Επιλογή κατηγορίας: Μεταβαίνει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επιλέγει «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Επιλογή αίτησης: Εισέρχεται στην υπηρεσία συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής και επιλέγει το είδος της αίτησης.

5. Έλεγχος προσωπικών στοιχείων: Ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων του και προχωρά στην υποβολή, εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα ταυτοποίησης.

6. Εκτύπωση αποδεικτικού: Μετά την υποβολή εκτυπώνει το αποδεικτικό και το παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Τι γίνεται εάν υπάρχουν λάθη στα προσωπικά στοιχεία

Ένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλισμένοι είναι η αναντιστοιχία προσωπικών στοιχείων. Εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στο σύστημα δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ασφαλισμένου, θα πρέπει να προηγηθεί η επικαιροποίησή τους.

Η διόρθωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας.

Εναλλακτικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί εντός 15 ημερών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, έχοντας μαζί του εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή - Πότε εκδίδεται η σύνταξη

Η ηλεκτρονική υποβολή αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Αφού ο ασφαλισμένος παραδώσει το αποδεικτικό στην υπηρεσία του, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού αναλαμβάνει να συμπληρώσει το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση.

Στη συνέχεια, ο συνταξιοδοτικός φάκελος διαβιβάζεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο φορέα για έλεγχο και έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Το ΔΑΥΚ παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς περιλαμβάνει τα υπηρεσιακά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Συνεπώς, η ταχύτητα έκδοσης της σύνταξης θα εξακολουθήσει να εξαρτάται και από το πόσο γρήγορα η υπηρεσία του ασφαλισμένου θα ολοκληρώσει και θα αποστείλει τον φάκελό του.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι

Για απορίες σχετικά με τη νέα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή 1555 ή να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 1555.gov.gr.

Για τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή διατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .