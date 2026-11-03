Από το ΠΑΣΟΚ εξαρτάται αν θα γίνει η Εξεταστική που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, Όταν η κυβέρνηση στήριζε τον Σινιρλίογλου, Το πρόβλημα με την ΚΕΔΕ.

Η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του Alpha δείχνει -σύμφωνα με τη φράση Γερουλάνου που ...έγραψε-πως η βελόνα δεν ξεκολλάει. Οι πολιτικές δυνάμεις κινούνται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη μέρα, παρά τη μικρή φθορά της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο ορισμένα στοιχεία είναι πιο δυσμενή για το κυβερνών κόμμα και προσωπικά για τον πρωθυπουργό. Όπως για παράδειγμα ότι μόνο το 23% τάσσεται θετικά στο να δοθεί «τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης» στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποσοστό λιγότερο, έστω και ελάχιστα, από το 23,4% που δηλώνει πως θα ψηφίσει στις εκλογές ΝΔ.

Η πλειοψηφία, επίσης, 45%, επιρρίπτει στην κυβέρνηση και την πολιτική της, την ευθύνη για την ακρίβεια που αποτελεί το μείζον πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ το 15% επιρρίπτει στην ακρίβεια στην κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων και το 9% στο μικρό αριθμό ελέγχων, σημεία που επίσης αναδεικνύουν την ευθύνη της κυβέρνησης. Μόνο το 29% επιρρίπτει τις ευθύνες στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση, γεγονός που σημαίνει πως για τους πολίτες η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαρύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια.

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Δεν παίζεται η δεύτερη θέση

Η δημοσκόπηση της ALCO δείχνει επίσης πως δεν παίζεται η δεύτερη θέση.

Το ΠΑΣΟΚ, παρά τη μεγάλη του αντεπίθεση, έχει ανεπαίσθητη άνοδο (+0,2%) και η ΕΛΑΣ, παρότι τώρα ξεκινά τη δική της αντεπίθεση, σημειώνει ανεπαίσθητη πτώση (-0,4%), με τη διαφορά να βρίσκεται στις 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 15,9%.

Από το ΠΑΣΟΚ εξαρτάται αν θα συγκροτηθεί η Εξεταστική που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εξεταστική επιτροπή για τα funds που, όπως σημειώνει, αγνοούν επιδεικτικά και προσβλητικά τη Βουλή και απαιτούν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Μπορεί να συμβεί;

Ναι, αν συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ.

Κόμματα της αντιπολίτευσης είναι θετικά, όπως και ανεξάρτητοι βουλευτές.

Θα κάνει την κίνηση το ΠΑΣΟΚ, διευκολύνοντας περισσότερο και τις σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο ενός «αντι-Τσίπρα μετώπου»;

Η Κουμουνδούρου αναμένει θετική απάντηση.

Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη στήριζε τον Σινιρλίογλου

Όπως και χθες επισήμανε η στήλη, σε Αθήνα και Κύπρο σήμανε «συναγερμός» για την υποψηφιότητα εκ μέρους της Τουρκίας του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εκείνο που δεν είναι ευρύτερο γνωστό είναι πως η Αθήνα στήριξε τον Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΑΣΕ μόλις το 2024.

Στο γενικότερο κλίμα προσέγγισης και των "ήρεμων νερών" μεταξύ των δυο χωρών Αθήνα και Άγκυρα είχαν συμφωνήσει την από κοινού προώθηση του Σινιρλίογλου για τον ΟΑΣΕ και της Μάνιας Τελαλιάν, στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ηγεσία του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του οργανισμού.

Πώς το έλεγε ο Χαρίλαος; Ό τι κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι;

Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στην ΚΕΔΕ;

Για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα (5-7 Νοεμβρίου) και το παρασκήνιο γύρω από αυτό η στήλη σας έχει ενημερώσει από το Σάββατο.

ένα από τα ερωτήματα που υπάρχουν όμως ακόμα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει το ψήφισμα της «γαλάζιας» πλειοψηφίας, που θα ασκεί σε δυο-τρία σημεία κριτική στην κυβέρνηση, ή αν μαζί με στελέχη της ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσουν ένα πραγματικό αντιπολιτευτικό ψήφισμα.

Ως γνωστόν, το ΠΑΣΟΚ έχει στους μαζικούς «δυο ψυχές», αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση παραέχει!

Κάποιοι "πράσινοι" δήμαρχοι είναι περισσότερο ...«μπλε», παρά «πράσινοι»!