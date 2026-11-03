Για τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική.

Τον Ευάγγελο Βενιζέλο που στήριξε την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών «άδειασε» ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Διαβάζω σήμερα για την «πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία» του Πρωθυπουργού από την παρουσία του στον ΟΗΕ. Μα, το καθήκον του έκανε στον ΟΗΕ. Έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε Πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις. Η εθνική επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα. Και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής, που επιμένω ότι κυρίως δίνει χώρο στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, είναι συγκεκριμένα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στο «Βήμα της Κυριακής», μέσω του οποίου ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου εξέφραζε -πάγιες είναι αλήθεια- θέσεις του για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο Ευ. Βενιζέλος, μάλιστα, επανήλθε χθες με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του MEGA, υπογράμμισε ότι η υποστήριξή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συνιστά πολιτική προσέγγιση με την κυβέρνηση, αλλά στάση ευθύνης απέναντι στα εθνικά συμφέροντα. Παράλληλα δε άσκησε κριτική στο πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών του 2027.

Το παρασκήνιο για την «κόντρα κορυφής» στη Χαριλάου Τρικούπη είναι πολύ μεγάλο, αφορά πρωτίστως τις μετεκλογικές εξελίξεις -και επ΄ αυτού τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν συντόμως!