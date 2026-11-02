Η παρέμβαση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και η αναφορά στην αγωγή.

Τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Bob Dimitrov στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «For You», με αναφορές στην περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο εγκλεισμός του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, τον Αύγουστο του 2025, με τους συντελεστές της εκπομπής να αναφέρονται στην απόφαση της οικογένειάς του, την οποία συνέδεσαν με την ανάγκη προστασίας του.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου για την απόφαση της οικογένειας

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε στις δύσκολες αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι οικογένειες όταν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εισαγωγή σε ψυχιατρική δομή μπορεί να θεωρείται η μοναδική διαθέσιμη λύση.

Μάλιστα, επικαλέστηκε ανάρτηση που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα η Βασιλική Τρουφάκου με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι από τα λόγια της φαινόταν πως είχε βιώσει ανάλογη κατάσταση στο οικογενειακό ή φιλικό της περιβάλλον.

«Όταν η οικογένεια πρέπει να κάνει κάτι... Θυμάμαι και μια πολύ ωραία ανάρτηση που είχε κάνει το τελευταίο διάστημα η Βασιλική Τρουφάκου, με αφορμή τον Γιώργο Μαζωνάκη, που φαινόταν από την κατάθεση ψυχής που έκανε ότι το έχει ζήσει στο άμεσο οικογενειακό ή φιλικό της περιβάλλον, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να τον φέρεις σε αυτήν την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η παρέμβαση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και η αναφορά στην αγωγή

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε την εξέλιξη της υπόθεσης, λέγοντας: «Είδατε ότι τελικά, για να τον έβγαλαν τον άνθρωπο εκτός ψυχιατρείου...».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου συμπλήρωσε ότι ο τραγουδιστής είχε λάβει, όπως ανέφερε, «πολύ ισχυρή ψυχιατρική αγωγή».

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και στιγμές διαύγειας, κατά τις οποίες μπορούσε να εκφράσει την αντίθεσή του σε όσα συνέβαιναν.

«Είχε και στιγμές αναλαμπών και τη συνείδηση να πει ότι εγώ δεν το θέλω αυτό για εμένα και ο κόσμος τάχθηκε στο πλευρό του», είπε, κάνοντας στη συνέχεια αναφορά και στο ζήτημα των εθισμών.

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Η συζήτηση για τους εθισμούς και τις ψυχικές διαταραχές

Στη συζήτηση παρενέβη ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος θέλησε να διαχωρίσει τους εθισμούς από τις ψυχικές διαταραχές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις που ενδέχεται να απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

«Στους εθισμούς. Αυτό θα σου έλεγα. Άλλο ο εθισμός, άλλο η ψυχική διαταραχή που μπορεί να χρειάζεται ιατρική βοήθεια», ανέφερε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε ότι ορισμένοι εθισμοί μπορεί να συνοδεύονται και από συμπτώματα όπως η παράνοια, τονίζοντας τη σημασία της προσωπικής θέλησης στην προσπάθεια απεξάρτησης.

«Όλοι σου λένε ότι για να δώσεις μια ουσιαστική μάχη και να θες να την κερδίσεις, πρέπει εσύ ο ίδιος να θέλεις να λυτρωθείς», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Τίνα Μεσσαροπούλου επανήλθε στον ρόλο της οικογένειας, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε κάποιον που αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση συχνά καλούνται να πάρουν εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις, θεωρώντας ότι ενεργούν προς όφελός του.

«Και όταν η οικογένεια βρίσκεται δίπλα σου και βλέπει αυτό που βλέπει, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει εκείνη την ώρα και θεωρεί ότι είναι το πιο σωστό τη δεδομένη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο όπλο», κατέληξε.