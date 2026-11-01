Το ερώτημα που δεν βάζουν οι άλλοι;

Κατά τη γνώμη μας την πληρέστερη δήλωση για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στην πολυκατοικία που στεγάζονται τα γραφεία του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη την έκανε ο Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Μ. Σκανδάμης καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία μας δεν εκβιάζεται. Ταυτόχρονα όμως θέτει και ένα ερώτημα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Αν υπήρχαν και ποια ήταν τα μέτρα ασφάλειας στην υποτιθέμενα πιο καλά φυλασσόμενη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, αλλά και ειδικότερα στο πολιτικό γραφείου του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Έχει απόλυτα δίκιο -και απαιτούνται όντως απαντήσεις..

Τ.Τε.