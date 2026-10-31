Από τον «τσάρο της οικονομίας» Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα είδε στη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ). Δεν είναι τυχαίο πως κατά τη διάρκεια της περιοδεία του στη Θράκη, αλλά και μετά, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΕΚΕ Αλέξανδρο Κοντό και για την πορεία της εταιρείας υπό την προεδρία του Κώστα Καραμανλή.

Το ενδιαφέρον, όμως, είναι πού στέκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Διέκρινε στην ΣΕΚΕ μια «πολιτική συνάντηση»: το συνεταιριστικό όραμα του Αλέξανδρου Μπαλτατζή βρίσκει σήμερα θεματοφύλακα στο πρόσωπο ενός πρώην πρωθυπουργού της Κεντροδεξιάς.

Ο Μπαλτατζής, με αφετηρία τον προοδευτικό αγροτικό χώρο, έβλεπε στον συνεταιρισμό τη δυνατότητα του παραγωγού να αποκτήσει οικονομική δύναμη και αυτονομία. Ο Κώστας Καραμανλής, με τις αναφορές της κοινωνικής Κεντροδεξιάς, υπηρετεί μια παρακαταθήκη που συνδέει την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική συνοχή και την προοπτική της Θράκης.

Εκεί βρίσκεται, κατά τα λεγόμενα του υπουργού, η ουσία: εργασία για χριστιανούς και μουσουλμάνους της Ξάνθης, στήριξη των παραγωγών και λόγοι για να παραμένουν οι νέοι στον τόπο τους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε δημόσια τη ΣΕΚΕ τη μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού στα Βαλκάνια. Στις συζητήσεις του, ωστόσο, αναδεικνύει και την πολιτική διάσταση: πώς άνθρωποι διαφορετικών παραδόσεων μπορούν να υπηρετούν την ίδια ιδέα.

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Και η ιδέα αυτή έχει πλέον εμβέλεια πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Με αφετηρία την Ξάνθη, η ΣΕΚΕ αφήνει ισχυρό παραγωγικό και εξαγωγικό αποτύπωμα στα Βαλκάνια, δίνοντας στην ελληνική παρουσία στην περιοχή χειροπιαστό οικονομικό περιεχόμενο. Κάπως έτσι, μια συνεταιριστική παρακαταθήκη γίνεται και υπόθεση εθνικής εξωστρέφειας - με τη Θράκη στο επίκεντρο.

Θ.Κ.