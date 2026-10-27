Δεν πέρασε απαρατήρητη η επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στις εγκαταστάσεις της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρός της, Κώστας Καραμανλής.
Μόλις μια μέρα πριν, στο Πολεμικό Μουσείο, ο πρώην πρωθυπουργός είχε διατυπώσει με αυστηρότητα τις απόψεις του για τα ελληνοτουρκικά έχοντας απέναντι του, στην πρώτη σειρά, τον Αντ. Σαμαρά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται Πιερρακάκης-Καραμανλής. Στις 10 Ιουλίου 2025 ο Κώστας Καραμανλής είχε περάσει το κατώφλι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να επισκεφθεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο γραφείο του. Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν συνηθίζει τέτοιου είδους επισκέψεις σε εν ενεργεία υπουργούς.
Επισήμως, τόσο η συνάντηση του 2025 όσο και η επίσκεψη στην Ξάνθη είχαν ως αντικείμενο τη ΣΕΚΕ και τα ζητήματα της καπνοβιομηχανίας. Άλλωστε, ο Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στη διαπραγμάτευση για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, σε μια περίοδο όπου κάθε κίνηση του Κώστα Καραμανλή διαβάζεται και πολιτικά, η εικόνα των δύο ανδρών μαζί αποκτά αναπόφευκτα πρόσθετο ενδιαφέρον. Το λιγότερο, επειδή υπάρχει ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας. Το περισσότερο, επειδή υπάρχει κάτι ακόμη ...
Α.