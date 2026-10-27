Στην αιχμή των διεκδικήσεων των ναυτεργατικών σωματείων βρίσκεται μια σειρά από καίρια αιτήματα που αφορούν τόσο τις αποδοχές όσο και τις συνθήκες ασφαλείας στα πλοία.

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, καθώς οι ναυτεργάτες προχωρούν σε δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα, δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας καθώς και στην γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, επηρεάζοντας σημαντικά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Στην αιχμή των διεκδικήσεων των ναυτεργατικών σωματείων βρίσκεται μια σειρά από καίρια αιτήματα που αφορούν τόσο τις αποδοχές όσο και τις συνθήκες ασφαλείας στα πλοία.

Τα αιτήματα των ναυτεργατών

Οι απεργοί διεκδικούν αυξήσεις της τάξεως του 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και την καθιέρωση επτάωρης καθημερινής απασχόλησης. Παράλληλα, θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της αναγνώρισης των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων που γεννούν οι διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις, ενώ ζητούν τη βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα επιβατηγά πλοία για την προστασία της υγείας επιβατών και εργαζομένων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι. Την ίδια στιγμή, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά διοργανώνει 24ωρη απεργία, απευθύνοντας κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Παράλληλα, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) προγραμματίζει την προσυγκέντρωση των μελών της στις 09:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα Πειραιά.