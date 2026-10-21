Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από το ΥΠΠΟ στην οδό Μπουμπουλίνας.

Εικοσιτετράωρη απεργία έχουν κηρύξει για σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σωματεία του πολιτισμού, διεκδικώντας μόνιμες προσλήψεις, αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και «να μην εκχωρηθεί καμία αρμοδιότητα του ΟΔΑΠ και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε ανώνυμες εταιρείες ή ιδιώτες».

Τα σωματεία ζητούν ακόμη «να μην συσταθεί το ΝΠΔΔ για τη διαχείριση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων», να επανέλθουν τα πέντε αρχαιολογικά μουσεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά και να ενισχυθούν ουσιαστικά με επαρκείς οικονομικούς πόρους και μόνιμο προσωπικό.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από το ΥΠΠΟ στην οδό Μπουμπουλίνας. Σύμφωνα με τα σωματεία, έχει ζητηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, ενώ θα ακολουθήσει πορεία με τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους μαθητές.

Στις κινητοποιήσεις μετέχουν ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς & Νήσων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού, η ΕΜΔΥΔΑΣ-Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Τμήμα Πολιτισμού, το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, την απεργία στηρίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.