Εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές κατεβαίνουν στο δρόμο σήμερα για να φωνάξουν «παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία» - Τα αιτήματά τους, σε επιφυλακή οι Αρχές για αποφυγή επεισοδίων.

Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός και πανελλαδική μέρα κινητοποίησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι η σημερινή καθώς μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί απευθύνουν απεργιακό κάλεσμα και μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σύσσωμη η μαθητική, φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνει απεργιακό ραντεβού στις 12:00 στα Προπύλαια διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Από την καρδιά της Αθήνας, το κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου και δεκάδες ακόμη πόλεις της χώρας, όλοι η κοινότητα της εκπαίδευσης συσπειρώνεται για να αναδείξει με τον πιο δηλωτικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά, από τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την υποχρηματοδότηση των σχολείων έως το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών για τους φοιτητές. Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων είναι «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία», ενώ οι μαθητές προβάλλουν το αίτημα για ένα «σχολείο που μορφώνει, όχι που θα εξοντώνει». Εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές καλούν σε μαζική συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στη γνώση, η ασφάλεια στα σχολεία και η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας. Παράλληλα οι φοιτητές διεκδικούν άμεσα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και διαβίωσης. Πέραν της εκπαιδευτικής χροιάς, οι σημερινές κινητοποιήσεις έχουν και συμμετοχή και άλλων κλάδων καθώς στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται εργαζόμενοι του Δημοσίου, υγειονομικοί αλλά και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια.

Ποιοι άλλοι απεργούν σήμερα

Παράλληλα με το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, συνδικάτα, ομοσπονδίες, υγειονομικοί και συνταξιούχοι προχωρούν σε απεργίες και συγκεντρώσεις για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας, την αύξηση των μισθών και την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό.

Η ΟΕΝΓΕ (νοσοκομειακοί γιατροί) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στις αποδοχές, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή της της «καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο Δημόσιο να ενώσουν τη φωνή τους με τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων και τους συνταξιούχους, που διεκδικούν υγεία για όλο το λαό, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς. Στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ, της ΟΔΠΤΕ και της ΟΕΝΓΕ, συμμετέχοντας μαζικά στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλου του λαού.»

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) έχει προκηρύξει στάση εργασίας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ) συμμετέχει με 24ωρη απεργία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το πρόγραμμα των συλλαλητηρίων

Αθήνα: Στις 12:00, στα Προπύλαια, έχει προγραμματιστεί η κεντρική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Την ίδια ώρα, η ΟΕΝΓΕ έχει ανακοινώσει κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Θεσσαλονίκη: Η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Πάτρα: Στις 10:30 έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου ενώ είναι προγραμματισμένα συλλαλητήρια πανεκπαιδευτικά σε περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας.

Διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία: ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στο συλλαλητήριο

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν, όπου αυτό αποφασιστεί, σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις συγκεντρώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών στα σχολεία, την επαρκή χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών μονάδων, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών. Παράλληλα, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη να διασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες λειτουργίας για όλα τα σχολεία. Οι ελλείψεις σε υποδομές, η παλαιότητα πολλών σχολικών κτιρίων και οι ανάγκες συντήρησης αποτελούν ζητήματα που επανέρχονται σταθερά στο προσκήνιο, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και επαρκείς πόρους.

Εκπαιδευτικός που θα συμμετάσχει στην απεργία και στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας τονίζει στο Dnews ότι «Σήμερα απεργούμε και διαδηλώνουμε μαζικά για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς της Ευρώπης που στενάζουν από την ίδια πολιτική της ΕΕ, των κερδών και της πολεμικής προετοιμασίας. Είμαστε ασπίδα για τους μαθητές μας και τη νέα γενιά απέναντι στα βρώμικα σχέδια της τρομοκράτησης και του εκφοβισμού. Το δίκιο θα κριθεί στο δρόμο του αγώνα!»

Δασκάλα σημειώνει ότι «η εκπαίδευση βγαίνει στο δρόμο σήμερα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί θα έρθουν Χριστούγεννα, αλλά τα κενά και οι ελλείψεις παραμένουν χιλιάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε το μάθημα όπως πρέπει σε 25αρια, 26αρια, 27αρια τμήματα. Τα σχολεία φυτοζωούν, αφού τα χρήματα για την Παιδεία είναι ελάχιστα. Μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, το πρόβλημα οξύνθηκε και άλλο. Τα σχολεία στραγγαλίζονται οικονομικά, αφού δεν έχουν να αγοράσουν ούτε τα βασικά. Τα σχολικά κτίρια είναι ασυντήρητα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακατάλληλα και επικίνδυνα. Οι εκπαιδευτικοί αδυνατούμε να ζήσουμε και να εργαστούμε με αξιοπρέπεια με αυτούς τους μισθούς. Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στο εξωφρενικό κόστος της ακρίβειας στα καύσιμα, στα βασικά είδη διατροφής, αλλά και στο κόστος στέγασης και μετακίνησης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά συνεχίζεται η στοχοποίηση μας και η απαξίωση της παιδαγωγικής μας υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις μας και την συμμετοχή σε συλλογικές αποφάσεις όπως η απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.»

Στους δρόμους οι μαθητές σε όλη την χώρα: «Δώστε λεφτά για την Παιδεία, σε λίγο θα πληρώνουμε για να έχουμε θρανία»

Οι μαθητές κατεβαίνουν σήμερα στις 12:00 στα Προπύλαια για να διαμαρτυρηθούν για τις ελλείψεις σε καθηγητές, τις απαράδεκτες και ανεπαρκείς σχολικές υποδομές, τον αυξημένο φόρτο μαθημάτων και την πίεση των εξετάσεων. Παράλληλα, αναδεικνύουν το κόστος που επωμίζονται οι οικογένειες για φροντιστήρια, σχολικές δραστηριότητες, εκδρομές και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας περιγράφει μια καθημερινότητα με πολυπληθή τμήματα, ελλείψεις εκπαιδευτικών και αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους καθηγητές, ασφαλείς σχολικούς χώρους και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προσφέρει ουσιαστική μόρφωση και ίσες ευκαιρίες σε όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητούν να περιοριστούν οι οικονομικοί φραγμοί που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην έντονη εξεταστική πίεση, στον μεγάλο όγκο της ύλης και στο άγχος που συνοδεύει τη σχολική καθημερινότητα. Ζητούν ένα σχολείο που θα δίνει έμφαση στην ουσιαστική γνώση, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη δημιουργικότητα, αντί να περιορίζεται στην απομνημόνευση και στη διαρκή προετοιμασία για εξετάσεις. Παράλληλα, διεκδικούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα στηρίζει τους μαθητές και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους.

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Οι γονείς στο πλευρό των μαθητών στο Συλλαλητήριο: «Η ασφάλεια και η μόρφωση των παιδιών μας δεν είναι κόστος»

Για ακόμη μια φορά η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής στέκεται στο πλευρό των μαθητών και ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει μαζικά στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στις 12:00, στα Προπύλαια. Σύμφωνα με τους γονείς «Δεν ανεχόμαστε την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία! Τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και ένα μήνα και δεν έχουν εκπαιδευτικούς. Τα κενά είναι χιλιάδες και το Υπουργείο δηλώνει με θράσος ότι θα καλυφθούν μέχρι το ...Μάιο! Μήπως κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει ότι η σχολική χρονιά τελειώνει τον Ιούνη; Τα κτίρια είναι από ακατάλληλα έως επικίνδυνα!

Μην τολμήσουν να ακουμπήσουν μαθητή που κινητοποιείται. Τους προειδοποιούμε ότι και πάλι θα είμαστε εκεί. Ασπίδα προστασίας για την μόρφωσή και την ζωή τους. Το Υπουργείο και η κυβέρνηση να κάτσουν να ασχοληθούν να λύσουν τα προβλήματα αντί να κυνηγάνε μαθητές! Να βρουν λεφτά για την παιδεία και τα σχολεία. Ας κόψουν από τις επιδοτήσεις στα διυλιστήρια και στους ενεργειακούς ομίλους. Ας κόψουν από τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Γι αυτούς έχουν. Για τα παιδιά μας δεν έχουν. Τα μορφωτικά δικαιώματα και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι κόστος. Είναι το δικαίωμα των παιδιών μας στην ίδια τους τη ζωή. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι φέρνει αποτέλεσμα: Οργανωμένα γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα διεκδικήσουμε το σχολείο που δικαιούνται τα παιδιά μας: με εκπαιδευτικούς, με τάξεις που να μπορούν να γίνεται μάθημα και όχι σαρδελοκούτια, με κατάλληλα κτίρια που αποδεδειγμένα μπορούν να πάνε τα παιδιά μας σε αυτά με ασφάλεια. Σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα όλα τα παιδιά.»

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Φοιτητικός ξεσηκωμός για το κόστος στέγασης και σπουδών

Δυναμική θα είναι και η παρουσία των Φοιτητικών Συλλόγων που από χθες το βράδυ κατασκήνωσαν στήνοντας τις δικές τους σκηνές στην πλατεία Συντάγματος για να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τα σημαίνοντα ζητήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο καθημερινότητας όσο και για τα ζητήματα που αγγίζουν την πυρήνα της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και των σπουδών στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές διεκδικούν άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού για τα Πανεπιστήμια ώστε να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες σε υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλώσιμα.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεών τους περιλαμβάνονται η θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια, η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, η διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος, με αλλαγές στα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και η διασφάλιση δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ενώ αντιτίθενται και στις διαγραφές φοιτητών. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ζητούν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες εγκαταστάσεις, ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και πτυχία που θα εξασφαλίζουν επαγγελματικές προοπτικές. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των φοιτητών στο Dnews, «κατεβαίνουμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική φοιτητική μέριμνα και πτυχία με αντίκρισμα στην εργασία».

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Σε επιφυλακή η Αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και την αποτροπή επεισοδίων

Σε εφαρμογή έχει τεθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την αποτροπή ενδεχόμενων επεισοδίων όπως αυτά που συνέβησαν σε Γαλλία και Αλβανία. Οι αρχές εστιάζουν στο να αποτραπούν περιστατικά βίας και λεηλασίες καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

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ΜΕΤΡΟ: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις πρωινές ώρες, στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος ώστε να πραγματοποιηθούν ανεμπόδιστα οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στις 10:00 το πρωί θα κλείσει ο σταθμός «Πανεπιστήμιο», ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί εντολή να κατεβάσουν ρολά και επιπλέον σταθμοί, όπως αυτός του Συντάγματος ανάλογα πάντα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πέντε σταθμοί κλείνουν από τις 09:00

Τέλος στη Θεσσαλονίκη με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 το πρωί αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών του ΜΕΤΡΟ:

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Δεν έχει ανακοινωθεί ώρα επαναλειτουργίας, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

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