Οι αλλαγές που αναμένονται την Τετάρτη 21/10 στο μετρό. Κλείνουν σταθμοί.

Την ώρα που στο Σύνταγμα στήνονται ήδη οι σκηνές για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 21/10, το μετρό μετά από σχετική απόφαση της αστυνομίας θα κλείσει σταθμούς.

Ήδη από το βράδυ της Τρίτης στα μεγάφωνα του μετρό ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 21/10 από τις 10 το πρωί κλείνει ο σταθμός «Πανεπιστήμιο», ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις για επιπλέον σταθμούς, όπως αυτός του Συντάγματος ανάλογα πάντα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απεργιακή κινητοποίηση σε λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας.

Οι επιβάτες πρέπει, ωστόσο, να συνυπολογίσουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των συγκεντρώσεων.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πέντε σταθμοί κλείνουν από τις 09:00

Στη Θεσσαλονίκη έχει εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Δεν έχει ανακοινωθεί ώρα επαναλειτουργίας, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Το κλείσιμο αφορά αστυνομικό μέτρο και δεν αποτελεί απεργία των εργαζομένων του μετρό.