Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός στις 21 Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα: Απεργία και συλλαλητήρια για τα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης - «Διεκδικούμε δημόσια δωρεάν Παιδεία».

Σύσσωμη η εκπαιδευτική, μαθητική και φοιτητική κοινότητα ξεσηκώνεται για να δώσει το παρών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες πολείς της χώρας με φόντο τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει οριζόντια ο χώρος της Παιδείας. Πανεκπαιδευτική απεργία και συλλαλητήρια μαθητών και φοιτητών έχουν προγραμματιστεί στις 12 το πρωί της Τετάρτης

«Παίρνουμε την αγωνιστική σκυτάλη! Όλοι η κοινότητα της εκπαίδευσης στην απεργία και τις διαδηλώσεις»

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, μαθητές και φοιτητές συσπειρώνονται διεκδικώνταςμαθητές και φοιτητές συσπειρώνονται διεκδικώντας άμεσες αλλαγές στην Παιδεία και μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μισθοί των εκπαιδευτικών, τα χιλιάδες κενά στα σχολεία , η κατάσταση των σχολικών υποδομών, οι συγχωνεύσεις τμημάτων, αλλά και το αυξανόμενο κόστος φοίτησης και στέγασης για τους φοιτητές.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να συμπληρώσουν το ωράριο με στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00. Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλες κινητοποιήσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις. Οι εκπαιδευτικοί καλούν σε απεργιακή κινητοποίηση, προβάλλοντας αιτήματα για ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, ζητούν μέτρα στήριξης για τη στέγαση και τη μετακίνηση όσων εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, μόνιμους διορισμούς και άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών στα σχολεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, με τους εκπαιδευτικούς να διεκδικούν τακτική συντήρηση και εκσυγχρονισμό των υποδομών. Ζητούν, επίσης, να σταματήσουν οι συμπτύξεις τμημάτων, προτείνοντας ανώτατο όριο 15 μαθητών στο Νηπιαγωγείο και 20 στο Δημοτικό. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών, καθώς και η προστασία των εκπαιδευτικών από τη βία, τη στοχοποίηση και τις συνδικαλιστικές διώξεις. Αντιδρούν, παράλληλα, στο σύστημα αξιολόγησης που χαρακτηρίζουν αντιεπιστημονικό και συνδεδεμένο με την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Οι εκπαιδευτικοί απεργούμε - Κλείνουμε τα σχολεία και βγαίνουμε στον δρόμο»

Δάσκαλος εξηγεί στο Dnews ότι «Δεν συμβιβαζόμαστε με την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και της ζωής μας. Παλεύουμε για τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας. Εναντιωνόμαστε στην γραφειοκρατική, αντεκπαιδευτική και αντιεπιστημονική «αξιολόγηση» που δεν έχει στόχο τη βελτίωση του σχολείου, αλλά την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, τη μετακύληση του κόστους στους γονείς και την τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών με πειθαρχικές διώξεις. Η συστηματική στοχοποίηση των εκπαιδευτικών και ο κοινωνικός αυτοματισμός οδηγούν πλέον σε επικίνδυνες φραστικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον τους.

Η ηγεσία του υπουργείου διαβεβαίωνε δημόσια πως όλα είναι έτοιμα, πως οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν και τα σχολεία θα λειτουργήσουν «κανονικά» και χωρίς προβλήματα από την πρώτη ημέρα. Ωστόσο, ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης απέχει κατά πολύ από την εικονική πραγματικότητα των υπουργικών δελτίων τύπου. Τα κενά παραμένουν τεράστια και αποκαλύπτουν για μια ακόμη χρονιά τη συστηματική υποστελέχωση με βασικές ελλείψεις σε νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές βασικών ειδικοτήτων, καθώς και σε ειδικό και βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Μεγάλο πλήγμα επίσης δέχεται και φέτος η Ειδική Αγωγή. Η Παράλληλη Στήριξη βρίσκεται κυριολεκτικά «πετσοκομμένη» όσο ποτέ άλλοτε. Την ίδια στιγμή τα σχολεία στενάζουν κάτω από το βάρος της υποχρηματοδότησης που χτυπάει εδώ και χρόνια κάθε πτυχή της σχολικής ζωής: Ελλείψεις σε καθαριστές και καθαρίστριες, έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σχολεία που μένουν χωρίς θέρμανση το χειμώνα, σοβάδες που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών είναι μόνο λίγα από τα παραδείγματα.Ταυτόχρονα οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πολιτική ταξικών φραγμών. Την ίδια στιγμή που τα κενά και οι ελλείψεις παραμένουν τεράστια διαψεύδοντας τους πανηγυρισμούς κυβέρνησης και υπουργείου, οι φετινοί διορισμοί και προσλήψεις αναπληρωτών αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις μεγάλες ανάγκες που έχουν τα σχολεία. Ακόμα και μετά τη δεύτερη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών υπάρχουν από τη μία χιλιάδες κενά και από την άλλη χιλιάδες εκπαιδευτικοί που, αντί το υπουργείο να προχωρήσει στο μόνιμο διορισμό τους, τους αφήνει να περιμένουν, όπως κάθε χρόνο, την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι ούτε πότε αυτή θα γίνει, ούτε πού θα βρίσκονται. Πρόκειται για συναδέλφους και συναδέλφισσες που κάθε χρόνο αναπληρώνουν τον εαυτό τους, γυρνούν την Ελλάδα με μια βαλίτσα στο χέρι, αναγκασμένοι να αλλάζουν στέγη κάθε σχολική χρονιά, πληρώνοντας εξοντωτικά ενοίκια και τους οποίους κυβέρνηση και υπουργείο αντιμετωπίζουν σαν εκπαιδευτικούς β΄ κατηγορίας.»

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Η Γαλλία μας δείχνει τον δρόμο: Απεργούμε στις 21 Οκτώβρη γιατί η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων»

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, «Oι εκπαιδευτικοί απεργούμε γιατί δεν "βγαίνουμε" κυριολεκτικά με τους εξευτελιστικούς μισθούς και την ουσιαστική μείωση μισθού που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί τα σχολεία μας δεν έχουν ούτε ευρώ για αναλώσιμα, αλλά γύρω μας ακούμε να δίνονται δις ευρώ για τον πόλεμο, μας εξοργίζουν τα ρεκόρ κερδών που βγάζουν οι λίγοι!

Γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζουμε την ασφάλεια της δική μας και των μαθητών μας "κορώνα γράμματα" μέσα στα σχολεία-ερείπια. Γιατί φτάσαμε τέλη Οκτωβρίου και οι μαθητές μας πρέπει να κάνουν εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή, πληροφορική, γυμναστική, να έχουν ειδική στήριξη και βοήθεια, ολοήμερο πρόγραμμα! Γιατί είναι ντροπή μια χώρα που στεγάζει 40 εκατ. τουρίστες να μην μπορεί να στεγάσει κάποιες χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν το σχολείο. Γιατί οι αναπληρωτές δεν είναι εργαζόμενοι β' κατηγορίας, όπως μας ομολόγησε κυνικά το ΥΠΑΙΘΑ, να μην μπορούν να αρρωστήσουν, να έχουν δικαίωμα στην άδεια ανατροφής, επίδομα ανεργίας όταν απολύονται.

Γιατί δεν θα περάσει ο αυταρχισμός και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης της εκπαιδευτικής άποψης, της υπεράσπισης του παιδαγωγικού μας ρόλου μέσα από διώξεις και πειθαρχικά. Γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο την απαξίωση και τη στοχοποίηση σε κάθε ευκαιρία για να κρύβονται οι κρατικές και κυβερνητικές ευθύνες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Γιατί οι νηπιαγωγοί δεν αντέχουν άλλο να μην έχουν ωράριο, διάλειμμα, στήριξη και βοήθεια, αλλά να δέχονται απειλές και τελεσίγραφα. Γιατί η αξιολόγησή σας αποδείχθηκε ότι ήταν μια απάτη!

Ή καλύτερα το εργαλείο για να προχωρήσει η "πολυτυπία" - κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Γι' αυτό και έχει πάει και συνεχίζει να πηγαίνει στον "κουβά"! Γιατί, όπως λένε και οι Γάλλοι στα πλακάτ τους, η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων. Πάμε δυνατά τις επόμενες ημέρες! Να σημάνει πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός! Τώρα θα μιλήσουμε εμείς! Δώστε λεφτά για τα σχολεία και τους μισθούς μας και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων».

«Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας….στον αέρα! Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία: μία επιλογή»

Την ίδια ημέρα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαθητικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια, με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, παντού ξεσηκωμός». Οι μαθητές περιγράφουν μια σχολική καθημερινότητα με ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα, αυξημένα έξοδα για κυλικεία και εκδρομές, εξεταστική πίεση και περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Επιτακτικό και το αίτημα για ασφάλεια των σχολείων. Παράλληλα, η μαθητική κοινότητα διεκδικεί προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης, δωρεάν και ασφαλείς σχολικές εκδρομές, ενισχυτική διδασκαλία, σύγχρονα εργαστήρια και αθλητικούς χώρους, καθώς και μείωση του κόστους στα σχολικά κυλικεία. Οι μαθητές εκφράζουν, επίσης, την αντίθεσή τους στις συγχωνεύσεις τμημάτων, στα σχέδια για αλλαγές στις Πανελλήνιες και στην καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων. Καλούν τα σχολεία να προχωρήσουν σε συνελεύσεις και αποφάσεις, με στόχο τον συντονισμό των διεκδικήσεων και τη συμμετοχή στις διαδηλώσεις.

Όπως τονίζουν οι μαθητές «Τα σχολεία μας γίνονται νέα «Τέμπη»: διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογενειές μας. Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτικη ΕΕ, κυβερνήσεων, Υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα! … Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία: μία επιλογή! Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, στον 21ο αίωνα μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και πραγματικά νέο και καλό σχολείο και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση. Όμως, αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δικιά μας ΔΥΝΑΜΗ.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9024f3w335?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φοιτητές: «Μετά τη Γαλλία ήρθε η σειρά μας! Βγαίνουμε στους δρόμους για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη»

Με αιχμή τα πανάκριβα ενοίκια, το αυξημένο κόστος φοίτησης και τις ελλείψεις στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και μέτρα στήριξης για χιλιάδες νέους που παλεύουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. «Μετά τη Γαλλία, ήρθε η σειρά μας! Βγαίνουμε στους δρόμους για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη». Με αυτό το σύνθημα, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) απευθύνει κάλεσμα κινητοποίησης στους φοιτητές, βάζοντας στο επίκεντρο την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, αλλά και τα προβλήματα που υποβαθμίζουν την καθημερινότητα στα δημόσια πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές ζητούν αύξηση της ετήσιας κρατικής Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο αποτελεί βασικό εμπόδιο για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Διεκδικούν πλαφόν στα ενοίκια, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Στόχος είναι να περιοριστεί το οικονομικό βάρος της φοιτητικής ζωής και να μπορούν περισσότεροι νέοι να συνεχίζουν τις σπουδές τους χωρίς η εξασφάλιση στέγης να μετατρέπεται σε δυσβάσταχτο εμπόδιο. Παράλληλα τάσσονται κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τέλος αντιτίθενται στις διαγραφές φοιτητών.

Μιλώντας στο Dnews εκπρόσωποι των φοιτητών τονίζουν ότι «κατεβαίνουμε στο δρόμο για ένα διεκδικήσουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική φοιτητική μέριμνα και πτυχία με αντίκρισμα στην εργασία. Απόψε το βράδυ θα στήσουμε τις σκηνές μας στην πλατεία Συντάγματος και θα διανυκτερεύσουμε εκεί.Η Γαλλία μας δείχνει τον δρόμο για να παλέψουμε για Παιδεία που θα παρέχεται δωρεάν και θα διασφαλίζει ισότιμες δυνατότητες μόρφωσης για όλους.»

Πέραν της διανυκτέρευσης προγραμματίζεται από τους φοιτητές για απόψε και μεγάλη συναυλία με την παρουσία πολλών καλλιτεχνών. Όπως σημειώνουν οι φοιτητές «Ολοένα και μεγαλώνει η συμμετοχή καλλιτεχνών στη μεγάλη συναυλία των Φοιτητικών Συλλόγων στο Σύνταγμα! Ήρθε η ώρα να μας ακούσουν!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9dtngvqw3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το μήνυμα Γαλλίδας φοιτήτριας της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) της Αθήνας για την αυριανή κινητοποίηση

Με λένε Pauline, είμαι Γαλλίδα και σπουδάζω στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας για τρίτη χρονιά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, πρώτα στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα, διαπίστωσα φυσικά τις διαφορές στις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η εκπαίδευση. Διαπίστωσα, όμως, και ότι τα κεκτημένα και των δύο χωρών απειλούνται με τον ίδιο τρόπο: το κόστος των σπουδών αυξάνεται συνεχώς, οι προϋπολογισμοί περικόπτονται διαρκώς, με αποτέλεσμα να καταργούνται θέσεις εκπαιδευτικών και διδακτικές ώρες, ενώ οι σχολικοί χώροι αφήνονται χωρίς την απαραίτητη συντήρηση.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στα νοσοκομεία μας, αλλά και στα σχολεία μας. Από τα σχολεία, μάλιστα, ξεκίνησε ένα μεγάλο μαθητικό κίνημα στη Γαλλία πριν από περισσότερο από έναν μήνα. Αυτά τα παιδιά διεκδικούν απλώς το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, στη χώρα του Διαφωτισμού. Ζητούν να έχουν καθηγητές, αίθουσες που να θερμαίνονται τον χειμώνα και τουαλέτες που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Η απάντηση της κυβέρνησης του Μακρόν σε αυτά τα στοιχειώδη αιτήματα ήταν η αστυνομική βία. Όπως και σε κάθε κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική του Μακρόν, η απάντηση υπήρξε ακραία βίαιη, με τη χρήση αστυνομικών κλοιών που παγιδεύουν διαδηλωτές, τεράστιων ποσοτήτων δακρυγόνων, εκτοξευτήρων πλαστικών σφαιρών (LBD) και χειροβομβίδων απώθησης και διάλυσης συγκεντρώσεων. Όπως και σε κάθε κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική του Μακρόν, η αστυνομία έχει αφήσει ανθρώπους με ακρωτηριασμένα χέρια, έχει προκαλέσει ρήξεις οφθαλμών, έχει προκαλέσει ασφυξία και έχει τρομοκρατήσει διαδηλωτές.

Ανησυχούσαμε ήδη όταν τα θύματα ήταν ενήλικες. Δεν μπορώ να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για το γεγονός ότι αυτή η βία στρέφεται πλέον εναντίον παιδιών, παιδιών που θέλουν απλώς να έχουν πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή εκπαίδευση. Ο πατέρας μου, καθηγητής σε λύκειο, ανησυχεί για τους μαθητές του και πλέον τους μαθαίνει πώς να προστατεύονται από την αστυνομία. Ο αδελφός μου εργάζεται στα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά και πλέον καλείται να περιθάλπει καθημερινά δεκάδες παιδιά που έχουν τραυματιστεί σοβαρά από την αστυνομία. Σε πολλά επίπεδα, η κατάσταση στη Γαλλία εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή και προνομιακή. Γνωρίζουμε, ωστόσο, πολύ καλά ότι τα πολύτιμα κοινωνικά μας κεκτημένα κατακτήθηκαν μέσα από τους αγώνες του λαού. Γνωρίζουμε ότι η περίφημη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έγινε δυνατή μέσα από την αποκεφάλιση του βασιλιά. Εμπιστεύομαι τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στη Γαλλία ότι θα υπενθυμίσουν στην κυβέρνηση την επαναστατική κληρονομιά που είναι τόσο αγαπητή στη Γαλλία. Μια κληρονομιά αντίστασης που μοιραζόμαστε με την Ελλάδα. Σε μια εποχή που η νεολαία εξεγείρεται παντού, στην Ισπανία, στην Αλβανία, στην Ινδία στην Ιταλία, έχουμε χρέος να διεκδικήσουμε ένα δίκαιο μέλλον, δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση, και να αμφισβητήσουμε τη νομιμοποίηση της αστυνομικής βίας.

Στην ΑΣΚΤ την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, το απόγευμα θα γίνει συναυλία στο Σύνταγμα, την Τετάρτη οι μαθητές, οι φοιτητές, οι δάσκαλοι θα πραγματοποιήσουν διαδήλωση στα Προπύλαια. Σας καλώ να είστε όλες και όλοι εκεί!

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