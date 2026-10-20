Οι δράσεις ξεκινούν σήμερα, Τρίτη (20/10), με τους φοιτητές να αναμένεται να στήσουν ξανά σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ενώ έχει προγραμματιστεί και συναυλία. Την Τετάρτη (21/10), το φοιτητικό κίνημα θα συναντηθεί στους δρόμους με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, στο πλαίσιο του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Σε διήμερο κινητοποιήσεων προχωρούν μαθητές, φοιτητές και καθηγητές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι στις 20 και 21 Οκτωβρίου, κλιμακώνονουν τις διαμαρτυρίες τους για το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, την κατάσταση των φοιτητικών εστιών και τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.

Οι δράσεις ξεκινούν σήμερα, Τρίτη (20/10), με τους φοιτητές να αναμένεται να στήσουν ξανά σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ενώ έχει προγραμματιστεί και συναυλία. Την Τετάρτη (21/10), το φοιτητικό κίνημα θα συναντηθεί στους δρόμους με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, στο πλαίσιο του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Στην Αθήνα, το κεντρικό ραντεβού της Τετάρτης έχει δοθεί στις 12:00 στα Προπύλαια. Την ίδια ημέρα η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας πραγματοποιούν και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, προτάσσοντας αιτήματα για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό υποστήριξης, ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια, μικρότερα τμήματα και μέτρα απέναντι στο αυξημένο κόστος της σχολικής ζωής.

Στο ίδιο μέτωπο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΔΟΕ έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για χαμηλούς μισθούς και ακρίβεια και ζητώντας αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και εργασίας.

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Κάλεσμα υπάρχει και από τις οργανώσεις γονέων, εστιάζοντας στις ελλείψεις προσωπικού, στην κατάσταση των σχολικών υποδομών, στην Ειδική Αγωγή και στην ανάγκη μεγαλύτερης κρατικής χρηματοδότησης.

Κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και άλλες πόλεις

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και άλλες πόλεις της χώρας, με φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να δίνουν το παρών.

Στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στην Πάτρα οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συλλαλητήριο στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου. Εκπαιδευτικοί της πόλης έχουν επίσης δώσει ραντεβού στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο.

Φοιτητικοί σύλλογοι στην Κρήτη έχουν ανακοινώσει δράσεις στις 20 και 21 Οκτωβρίου, με βασική αιχμή τη φοιτητική στέγη και το κόστος διαβίωσης.

Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί παγκρήτια κινητοποίηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο Ηράκλειο, ενώ την Τετάρτη προβλέπονται συγκεντρώσεις στο Ηράκλειο στις 10:00, στα Χανιά στις 12:00 και στο Ρέθυμνο στις 12:00.

Οι φοιτητές στην Κρήτη ζητούν, μεταξύ άλλων, περισσότερες και δωρεάν θέσεις στις φοιτητικές εστίες, μεγαλύτερη στήριξη για το ενοίκιο και μέτρα για τη μείωση του συνολικού κόστους σπουδών.