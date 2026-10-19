Με αλλαγές θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων λόγω της μεγάλης πανεκπαιδευτικής απεργίας και του μαθητικού συλλαλητηρίου της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Η μεγάλη πανεκπαιδευτική απεργία που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου αναμένεται να επηρεάσει και το πρόγραμμα των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Πέρα από το σύσσωμο «παρών» δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών τη συμμετοχή τους έχουν προαναγγείλει και οι μαθητές. Άπαντες δηλώνουν απηυδυσμένοι για τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία και για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οριζόντια όλες οι βαθμίδες της Παιδείας.

Το ερώτημα που πλέον έρχεται στο προσκήνιο και αφορά πολλούς γονείς είναι πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων ενόψει της απεργίας και των μαθητικών κινητοποιήσεων με συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας. Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ σε καμία των περιπτώσεων δεν δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων ούτε επιβεβαιώνονται σενάρια για «κλειστά σχολεία» ανήμερα της απεργίας. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία και από το κατά πόσο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί το ημερήσιο πρόγραμμα.

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή για δασκάλους και νηπιαγωγούς. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας παράλληλα τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματική στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Με αυτά τα δεδομένα η διεξαγωγή ή μη των μαθημάτων σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία. Έτσι, σε ορισμένες σχολικές μονάδες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ σε άλλες μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή αδυναμία λειτουργίας, ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Είναι πιθανό το πρωινό πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά να μην είναι δυνατή η λειτουργία του ολοήμερου, εφόσον ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των καθηγητών στη στάση εργασίας. Εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν συμμετέχουν στην κινητοποίηση, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κανονικά ορισμένες διδακτικές ώρες. Αντίθετα, όταν προκύπτουν κενά στο πρόγραμμα λόγω των αλλεπάλληλων στάσεων εργασίας, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ώρες διδασκαλίας ή πρόωρη αποχώρηση των μαθητών.

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Θα καταχωριστούν απουσίες στους μαθητές;

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι απουσίες των μαθητών εκείνη τη μέρα θα διαγραφούν ή δεν θα καταχωριστούν. Η 21η Οκτωβρίου θεωρείται σχολική μέρα οπότε οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις τάξεις και η παραμονή τους στα σχολεία θα κριθεί από την συμμετοχή των καθηγητών στην κινητοποίηση. Τώρα αν στο σχολείο οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε κατάληψη ή συμμετέχουν στο συλλαλητήριο τηρείται υποχρεωτικά απουσιολόγιο.

Από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι η πρόθεση των μαθητών για καταλήψεις και κλειστά σχολεία ώστε να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο δεν ισοδυναμεί με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα 15μελή των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στη διαμαρτυρία, αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελούς, εκτός και αν για την ίδια μέρα συμμετάσχουν στην απεργία και οι καθηγητές του σχολείου, οπότε τις ώρες που απεργούν εύλογα δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.