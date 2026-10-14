Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός στα σχολεία με μαζική απεργία στις 21 Οκτωβρίου - «Απεργούμε για δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών»

Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός και απεργία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με αιχμή τα κενά στα σχολεία, τους μισθούς, τις υποδομές και τις συνθήκες εκπαίδευσης. Δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους με φόντο τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο χώρος της εκπαίδευσης και κατεβαίνουν σε απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η προσεχής Τετάρτη θα είναι μια μέρα ορόσημο για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προχωρούν σε μαζικές κινητοποιήσεις με βασικά αιτήματα την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει στάση εργασίας και απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα, το αγωνιστικό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται τα προβλήματα που, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τα σωματεία, εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων, οι αποδοχές των εκπαιδευτικών και η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελούν βασικούς άξονες των διεκδικήσεων.

Απεργία στις 21 Οκτωβρίου – Ποιοι συμμετέχουν

Η ΔΟΕ έχει αποφασίσει 24ωρη απεργία για δασκάλους και νηπιαγωγούς, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά. Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας παράλληλα τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματική στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να διευκολυνθεί η συμμετοχή εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις συγκεντρώσεις. Οι δύο ομοσπονδίες καλούν τους εκπαιδευτικούς να βρεθούν στις κινητοποιήσεις, προβάλλοντας αιτήματα που αφορούν τόσο την καθημερινή λειτουργία των σχολείων όσο και τις ευρύτερες συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου.

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Στις 12:00 το ραντεβού στα Προπύλαια

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στα Προπύλαια. Στόχος των κινητοποιήσεων είναι να δοθεί δημόσια διάσταση στα προβλήματα που καταγράφονται στον χώρο της εκπαίδευσης και να ασκηθεί πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών.

Η ΟΛΜΕ, στο κάλεσμά της για την 21η Οκτωβρίου, περιγράφει την κινητοποίηση ως ημέρα δράσης για την εκπαίδευση, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Η ΔΟΕ, από την πλευρά της, οργανώνει περιφερειακές δράσεις και συσκέψεις με στόχο την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών ενόψει της απεργίας.

Τα 15.000 κενά στα σχολεία στην κορυφή των διεκδικήσεων

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είναι η κάλυψη των κενών σε σχολεία όλης της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την κινητοποίηση, η ομοσπονδία αναφέρει ότι παραμένουν ακάλυπτες τουλάχιστον 15.000 θέσεις εκπαιδευτικών, αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως τονίζει η ΟΛΜΕ «Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα. Μαθήματα χάνονται, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές/τριες στοιβάζονται σε τμήματα των 25, 26 και 27 παιδιών, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες! Τα σχολεία λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό μεγαλώνουν, ενώ πολλά σχολικά κτίρια παραμένουν ασυντήρητα, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια μαθητών/τριών & εκπαιδευτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα (Γκράβα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ξάνθη, Λαμία, Σέρρες, Αγίους Αναργύρους, κ.ά). Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος θέρμανσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα παγωμένα σχολεία και σπίτια.»

Και συνεχίζουν ότι «Οι μισθοί μας εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια εξανεμίζει το εισόδημά μας. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές/τριες συνάδελφοι/ισσες καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια και μετακινήσεις για να μπορέσουν απλώς να εργαστούν, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές. Δεν αποδεχόμαστε ως «κανονικότητα» ο/η εκπαιδευτικός να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του. Παράλληλα συνεχίζεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η υποβάθμιση της παιδαγωγικής μας υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος συναδέλφων/ισσών, για τη συνδικαλιστική τους δράση. Δεν συμβιβαζόμαστε με την υποβάθμιση της ζωής μας και της μόρφωσης των μαθητών μας».

ΔΟΕ: Στους δρόμους οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί - «Ο πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός είναι μονόδρομος»

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί θα συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία υπό το πρίσμα των τεράστιων προβλημάτων που καταγράφονται στα σχολεία από τον πρώτο κιόλας μήνα της έναρξης των μαθημάτων. Η κατάσταση στα σχολεία είναι έκρυθμη με τα κενά στα σχολεία, τα προβλήματα στις υποδομές και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και για την διαχείριση συμβάντων μέσα στις σχολικές μονάδες και την στοχοποίηση των εκπαιδευτικών με φόντο και όσα συνέβησαν στο Νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων.

Όπως τόνισε στο Dnews εκπαιδευτικός «Απεργούμε στις 21 Οκτωβρίου για ένα δημόσιο σχολείο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.Για μόνιμους διορισμούς και στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Για ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι για ένα σχολείο που λειτουργεί διαρκώς με κενά και προσωρινές λύσεις. Για εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Για ένα σχολείο που θα βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των παιδιών. Ο κλάδος ξεσηκώνεται γιατί η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά στα σχολεία είναι πρωτοφανής. Ο πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός είναι μονόδρομος».

Σύμφωνα με την ΔΟΕ «Απεργούμε για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων στην εκπαίδευση, με τους οποίους οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μορφώσουν τους/τις μαθητές/τριες. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α επιχειρεί να «κουκουλώσει» τα χιλιάδες κενά με συμπτύξεις τμημάτων, αναθέσεις μαθημάτων ανεξάρτητα από την ειδικότητα του/της κάθε εκπαιδευτικού, υποχρεωτικές υπερωρίες, ως και υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών! Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα το «στοίβαγμα» 25 και πλέον μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα, τα δεκάδες χιλιάδες κενά να κοστίζουν εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες για τα παιδιά μας, τα κτήρια να είναι ασυντήρητα και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους, μετρώντας καθημερινά περιστατικά που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μαθητών και εκπαιδευτικών. Απεργούμε ενάντια στην προσπάθεια εκφοβισμού μέσα από το νέο πειθαρχικό. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ο εκπαιδευτικός να μην έχει «φωνή», να σκύβει και να μην αγωνίζεται θα πέσει στο κενό!

Όπως στο κενό έπεσε η προσπάθεια να τρομοκρατηθεί ένας ολόκληρος κλάδος με την επιχειρούμενη αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Απόδειξη είναι οι δεκάδες απαλλακτικές αποφάσεις που αρχίζουν και δημοσιεύονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια! Απέναντι στην οξυμμένη επίθεση της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επιβάλλεται να προτάξουμε τις διεκδικήσεις μας για την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, για το έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Με αποφασιστικότητα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, με ενότητα και μαχητικότητα, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε κατακτήσεις και νίκες, ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.»

Ραντεβού στις 21 Οκτωβρίου στα Προπύλαια δίνουν και οι μαθητές

Οι μαθητές θα δώσουν δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Με κεντρικό τους σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι την Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία!» η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους μαθητές, την Τετάρτη 21 Οκτώβρη να κλείσουν τα σχολεία τους και να βρίσκονται όλοι στους δρόμους, με συνελεύσεις, αποφάσεις, καταλήψεις και αποχές σε όλα τα σχολεία και πορείες μαζί με φοιτητές - εκπαιδευτικούς, με ραντεβού στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί σε εκλογή αγωνιστικών 5μελών και 15μελών στα σχολεία, σε συντονισμό ανά δήμο, καθώς και σε συντονισμό 5μελών και 15μελών των σχολείων της Αττικής την Κυριακή 1/11.

Μαθητές για συλλαλητήριο στις 21/10: «Σε Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός - Ίδια τα προβλήματα, ίδιος ο εχθρός!»

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας επισημαίνει τα εξής: «Οι μαθητές στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πώς θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία - εκδρομές - δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά… τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλαδικές! Τα σχολεία μας γίνονται νέα "Τέμπη": διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογένειές μας.

Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτική ΕΕ, κυβερνήσεων, υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν. Λεφτά για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα! ... Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία: μία επιλογή!

Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, στον 21ο αιώνα μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και πραγματικά νέο και καλό σχολείο και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση. Όμως, αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς! Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δικιά μας ΔΥΝΑΜΗ.

Οι μαθητές της Γκράβας δείχνουν το δρόμο. Νίκησαν γιατί δεν πειθάρχησαν στο “καθίστε στα αυγά σας και ας ανατιναχτείτε”. Νίκησαν γιατί αμφισβήτησαν τα ψέματα και τις υποσχέσεις. Νίκησαν και μας δείχνουν πως μόνο με ενωμένο, οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα και σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους μπορούμε να ακουστούμε, να νικήσουμε!»

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα - Το σενάριο για κλειστά σχολεία

Η απεργιακή κινητοποίηση δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των μαθημάτων στα σχολεία ανάλογα με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Βέβαια πρέπει να διευκρινιστεί ότι από πλευράς υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων λόγω της απεργίας των εκπαιδευτικών όμως εύλογα η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στη λειτουργία του ολοήμερου για την Πρωτοβάθμια.

Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από το ποιοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και από το κατά πόσο θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των μαθημάτων με βάση το διαθέσιμο προσωπικό. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ενημέρωση από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Ανάλογα με τη συμμετοχή στην απεργία, μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις στο ημερήσιο πρόγραμμα, αλλαγές στις ώρες διδασκαλίας ή δυσκολίες στην πλήρη λειτουργία ορισμένων τμημάτων.

Τι θα ισχύσει σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ώστε να υπάρχει χρόνος για τον προγραμματισμό της οικογένειας. Η ενημέρωση αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί υποχρέωση που ισχύει αυτομάτως για κάθε εκπαιδευτικό. Έτσι, οι γονείς ενδέχεται να πληροφορηθούν ότι ορισμένα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ενώ άλλα μπορεί να επηρεαστούν από την απουσία εκπαιδευτικών. Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο, ακόμη και μεταξύ σχολικών μονάδων της ίδιας περιοχής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Είναι πιθανό το πρωινό πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά να μην είναι δυνατή η λειτουργία του ολοήμερου, εφόσον ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών.

Η περίπτωση της Δευτεροβάθμιας

Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια οι μαθητές εφόσον δεν επιθυμούν να κατέβουν στο μαθητικό συλλαλητήριο καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία τους καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο και οι ώρες μαθημάτων θα εξαρτηθούν από την συμμετοχή των καθηγητών στην απεργία. Εύλογα σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών, οι μαθητές θα σχολάσουν νωρίτερα. Παράλληλα από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι η πρόθεση των μαθητών για καταλήψεις και κλειστά σχολεία ώστε να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο δεν ισοδυναμεί με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους εκτός και αν για την ίδια μέρα προκηρύξουν απεργία και οι καθηγητές (ΟΛΜΕ) οπότε τις ώρες που οι καθηγητές απεργούν εύλογα δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.