Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού διαφαίνεται από τις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Όπως παρουσιάζει μέσα από τους προγνωστικούς χάρτες του, ψυχρότερες αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν από τη βόρεια Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σταδιακά και την Ελλάδα.

Πριν από την πτώση της θερμοκρασίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στις βροχές και στις καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Η τάση δείχνει ότι από τις 19–20 Νοεμβρίου ο καιρός θα αρχίσει να αποκτά πιο χειμερινά χαρακτηριστικά, με το κρύο να γίνεται αισθητό αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια νοτιότερα.

Δείτε στο βίντεο την αναλυτική πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου και τους χάρτες με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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