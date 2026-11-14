Εκδήλωση με αγωνιστές του 1973 και τη νέα γενιά το απόγευμα της Κυριακής 15/11.

Με το ιστορικό σύνθημα «Εδώ Πολυτεχνείο» να παραμένει ζωντανό 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973, ξεκινά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο τριήμερος εορτασμός της επετείου, ο οποίος θα κορυφωθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί πολίτες, φοιτητές, μαθητές, εκπροσώπους συλλόγων και οργανώσεων, που θα αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της αντιδικτατορικής εξέγερσης. Η φετινή επέτειος πραγματοποιείται σε κλίμα αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι αποφάσεις της πρυτανείας για τη λειτουργία των χώρων του ιδρύματος έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ η Ελληνική Αστυνομία προετοιμάζει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.

Οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος στην Πατησίων θα ανοίξουν για το κοινό, ωστόσο η πρόσβαση θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένο ωράριο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

- Κυριακή 15 Νοεμβρίου: 08:30 – 18:00

- Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: 08:30 – 18:00

- Τρίτη 17 Νοεμβρίου: 09:00 – 13:00

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Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως στους εξωτερικούς χώρους, καθώς η πρυτανεία έχει αποφασίσει περιορισμούς στη διάθεση αιθουσών και κτιρίων. Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους και τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών, που εκφράζουν προβληματισμό για τους περιορισμούς στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Πρύτανης ΕΜΠ: «Δεν υπάρχει λοκ άουτ»

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν αποκλειστικό στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τις καταγγελίες περί γενικευμένου αποκλεισμού του ιδρύματος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «λοκ άουτ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η απόφαση για τους περιορισμούς ελήφθη μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τον περσινό εορτασμό. Ειδική αναφορά έκανε στα γεγονότα της 15ης Νοεμβρίου 2025, όταν, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, στελέχη του ιδρύματος βρέθηκαν εγκλωβισμένα και δέχθηκαν επιθέσεις. Ο πρύτανης εξέφρασε την ανησυχία του για το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των συμμετεχόντων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να τιμήσουν την επέτειο με σεβασμό στην ιστορική της σημασία.

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Στο ΕΜΠ οι φοιτητές

Παρά τις ανακοινώσεις από την πρυτανική αρχή ωστόσο, οι φοιτητές, όπως αρμόζει στην ηλικία τους αλλά και στη μνήμη των φοιτητών του Πολυτεχνείου του ‘73, το απόγευμα της Παρασκευής μπήκαν παρά το λοκάουτ και έστησαν τραπεζάκια. «Κανένας πρύτανης, καμία κυβέρνηση δεν θα κάνει κουμάντο στον εορτασμό» δηλώνουν οι φοιτητές και επισημαίνουν ότι η οδηγία του πρύτανη Χατζηγεωργίου αλλοιώνει τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων. Υπογραμμίζουν ακόμα πως ήδη έχουν ακροβολιστεί αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΕΜΠ.

«Φέτος είχε βγάλει από αρχές του μήνα ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με τον τριήμερο εορτασμό, ότι θα έχει αυξημένη παρουσία αστυνομίας ο χώρος του Πολυτεχνείου ήδη από τις αρχές αυτής της εβδομάδας μέχρι και το πέρας της 17ης Νοέμβρη. Επίσης, λοκάουτ από τις 13/11 μέχρι και τις 15/11 το πρωί, το οποίο είναι περίεργο, ενώ εδώ πέρα γίνονται μαθήματα κανονικά, είναι η Σχολή της Αρχιτεκτονικής. Κανονικά στις 13 Νοέμβρη πάντα κοιτούσαμε λίγο τους χώρους με τα τραπεζάκια. Τώρα αυτό έγινε όπως βλέπετε με κλειστές πόρτες, δεν μπαίνει όποιος θέλει» δήλωσε στο Orange Press Agency η Ζέτα Ξυδάκη, φοιτήτρια του Παντείου, από την «Ανυπακοή». Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα πρόσφατα επεισόδια στο Μαθηματικό στη Ζωγράφου έδωσε την ιδανική ευκαιρία και εργαλειοποίηθηκε για να τεθούν έξτρα περιορισμοί στους εορτασμούς της επετείου του Πολυτεχνείου.

ΣΦΕΑ κατά της απόφασης της Πρυτανείας του ΕΜΠ για τα κλειστά κτίρια: «Το Πολυτεχνείο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός»

Την έντονη αντίθεσή τους στους περιορισμούς που αποφάσισε η Πρυτανεία του ΕΜΠ για τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973 εξέφρασαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής, και ο γραμματέας του Συνδέσμου, Νίκος Μανιός.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από το ιστορικό κτήριο του ΕΑΤ-ΕΣΑ, οι δύο εκπρόσωποι του ΣΦΕΑ έστειλαν σαφές μήνυμα υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι ο ιστορικός χώρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία της εκάστοτε πρυτανικής αρχής. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να παραμείνουν κλειστά όλα τα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΣΦΕΑ, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν διαφοροποιούνται σημαντικά από όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν προβλέπεται η διάθεση αιθουσών για εκδηλώσεις, ούτε καν για τις ανάγκες του ίδιου του Συνδέσμου. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους που θα ορίσει το Ίδρυμα, ενώ οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίγουν στις 08:30 το πρωί και θα κλείνουν στις 18:00 (πολύ νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια).

Παράλληλα αποκάλυψαν κι όσα διεμείφθησαν μεταξύ της Πρυτανικής αρχής και των αντιστασιακών, με τους τελευταίους να προειδοποιούν ότι ακριβώς αυτή η απόφαση για μερικό λοκ άουτ, που συνεπάγεται ότι δεν διατίθεται καμία αίθουσα για εκδήλωση, ούτε καν στον ΣΦΕΑ, είναι η συνθήκη που μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο έντασης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρύτανη του ΕΜΠ, οι εκδηλώσεις επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους και μόνο «στην επιφάνεια που θα διαθέσει το Ίδρυμα για τον συγκεκριμένο σκοπό». Ταυτόχρονα οι πύλες του ΕΜΠ θα ανοίγουν από τις 8.30 π.μ. και θα κλείνουν στις 18.00

Ο Βαγγέλης Γκιουγκής ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, προβαίνοντας στην αναγκαία υπενθύμιση ότι ο ΣΦΕΑ είναι συνδιοργανωτής του τριημέρου των εκδηλώσεων του τριημέρου μνήμης, «κάθε χρόνο από τον Νοέμβριο του 1974», ενώ προσέθεσε ότι στην Πρυτανεία υπήρχαν σκέψεις για ακόμη χειρότερη εκδοχή αντιμετώπισης των εκδηλώσεων, «όπως να τοποθετηθεί φράγμα με λαμαρίνες ή να μείνουν κλειστές οι δύο είσοδοι της Τοσίτσας και της Στουρνάρη». Η απόφαση της Πρυτανείας δεν συμπεριέλαβε τελικά την εσωτερική περίφραξη του χώρου, ωστόσο ανακοινώθηκαν αρκετοί άλλοι περιορισμοί που δεν έχουν εφαρμοστεί ξανά ποτέ στο παρελθόν, με αποτέλεσμα «να μην έχουμε καμία αίθουσα, ούτε εμείς, ούτε ένα γραφείο, μέσα στα κτήρια, σαν ΣΦΕΑ, που πάντα είχαμε για να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις».

Ένα από τα μέτρα που θεωρεί ο ΣΦΕΑ ότι αντίκειται στο πνεύμα του Πολυτεχνείου αφορά το ωράριο. Η απόφαση να κλείνουν οι πύλες του στις 6 το απόγευμα στερεί σύμφωνα με τον Ε. Γκιουγκή τη δυνατότητα σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας να επισκεφθούν τον χώρο και να αποτίσουν φόρο τιμής. «Θα είναι κλειστό όταν ουσιαστικά πηγαίνουν οι εργαζόμενοι ή έρχονται στο Πολυτεχνείο να εναποθέσουν ένα λουλούδι ή να δουν ή να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση».

Με δεδομένο ότι οι συζητήσεις με την πρυτανική αρχή δεν κατάφεραν να καρποφορήσουν, ο ΣΦΕΑ στρέφεται στην κοινωνία, με τον Ε. Γκιουγκή να ζητά η λαϊκή συμμετοχή στις εκδηλώσεις και την πορεία του Πολυτεχνείου να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, πιστεύοντας ότι «μόνο με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, της νεολαίας, των φοιτητών θα ανατραπούν τα ωράρια και θα ανατραπούν και άλλα πράγματα στην πράξη». Από την άλλη, όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει, αυτό δεν σημαίνει ότι παρακινείται από τον ΣΦΕΑ ο κόσμος να αντιδράσει με συγκρουσιασκούς όρους: «Αλλά ένα είναι σίγουρο, εάν είναι πέντε χιλιάδες άνθρωποι έξι η ώρα το απόγευμα μέσα στο Πολυτεχνείο, δεν μπορεί κανείς να επιβάλει κανέναν νόμο, να τους εξώσει και να τους αποβάλει ή να τους δημιουργήσει με βία απαγόρευση στους χώρους. Το Πολυτεχνείο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός πρύτανη και καμιάς πρυτανείας αυτά τα κτήρια. Αυτά είναι κτήμα του λαού, είναι δημόσια περιουσία και επομένως ανήκουν ουσιαστικά τόσο στους φοιτητές του Πολυτεχνείου όσο και στους αγωνιστές».

Από τη μεριά του ο Νίκος Μανιός θέλησε να ξεκαθαρίσει, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, ότι ουδέποτε συμφώνησε ο ΣΦΕΑ με τους χειρισμούς και την απόφαση του Πρύτανη. «Εμείς το είπαμε και ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος για τις δημόσιες εμφανίσεις του ΣΦΕΑ, ο Γιάννης ο Ξαρχουλάκος και εγώ ότι είπαμε ότι αυτό δεν το δεχόμαστε, είναι λάθος. Και το εξηγήσαμε κιόλας ότι είναι λάθος που θα προκαλέσει επεισόδια, "θα δώσει αφορμή να φέρετε την αστυνομία μέσα"». Ο αντιστασιακός και πρώην βουλευτής απηύθυνε κι εκείνος με τη σειρά του κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις, σημειώνοντας όμως και την ανάγκη για κινητοποίηση ειρηνικού χαρακτήρα: «Όλοι εκεί, όλοι μαζί, αποφεύγουμε τις αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουμε χρόνο και χώρο έξω από το Πολυτεχνείο να πάμε να τις κάνουμε».

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. – Τα μέτρα ασφαλείας

Ισχυρή θα είναι η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό να κινείται στα περσινά επίπεδα. Το 2025 είχαν διατεθεί περίπου 5.500 αστυνομικοί, αριθμός που αποτελεί σημείο αναφοράς και για τον φετινό σχεδιασμό. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η Αστυνομία επιδιώκει να ακολουθήσει το περσινό μοντέλο αστυνόμευσης, το οποίο χαρακτήρισε επιτυχημένο. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή γύρω από το Πολυτεχνείο, στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε σημεία που σχετίζονται με την πορεία της 17ης Νοεμβρίου. Στόχος είναι η ομαλή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, η προστασία των συμμετεχόντων και η αποτροπή επεισοδίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της πιθανής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ιστορικού συγκροτήματος. Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μπορεί να παρέχει συνδρομή εφόσον χρειαστεί. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε παρέμβαση θα έχει ως στόχο την ασφάλεια όσων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν δρόμους γύρω από το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου και, κατά την κορύφωση των εκδηλώσεων, ευρύτερα τμήματα του κέντρου.

Ιδιαίτερα την Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένονται περιορισμοί στην κυκλοφορία λόγω της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, στους ακόλουθους δρόμους:

- Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ' Σεπτεμβρίου.

- Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Τοσίτσα: Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

- Πολυτεχνείου: Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

- Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

- Τζωρτζ: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

- Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

- Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

- Σολωμού: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

- Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ' Σεπτεμβρίου.

- Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της.

- Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

- Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

- Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

- Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

- Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00, ενώ από το μεσημέρι θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και τους δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.

Αναλυτικά, τα μέτρα αφορούν:

- Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Πλατεία Ομονοίας: Σε όλη την έκτασή της.

- Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου.

- Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Πλατεία Συντάγματος: Σε όλη την έκτασή της.

- Βασιλέως Γεωργίου Α': Σε όλο το μήκος της.

- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

- Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

- Πειραιώς: Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

- Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

- Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

- Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

- Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

- Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Λεωφόρος Κηφισίας: Από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

- Λεωφόρος Μεσογείων: Από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

- Φειδιππίδου: Από τη λεωφόρο Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

- Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

- Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

- Βασιλέως Αλεξάνδρου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Βεντήρη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Χατζηγιάννη Μέξη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Ηριδανού: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

- Λούρου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Λαμψάκου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Σεμιτέλου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Καρτάλη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Λυκαονίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της ΟΣΥ. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τη διέλευση και τη στάθμευση γύρω από το Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας και στην περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας. Οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν ότι οι κυκλοφοριακές διακοπές ενδέχεται να αρχίζουν νωρίτερα ή να επεκτείνονται, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις οδηγίες της Τροχαίας.

Εκδήλωση με αγωνιστές του 1973 και τη νέα γενιά

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διοργανώνουν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 13:30, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, εκδήλωση με τίτλο «Όταν οι γενιές συναντιούνται: Οι αγωνιστές του '73 συζητούν με τη νεολαία του σήμερα».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αντιδικτατορική εξέγερση με τους σημερινούς φοιτητές και τη νεολαία, δημιουργώντας έναν χώρο διαλόγου γύρω από τα ιστορικά γεγονότα, τα μηνύματα της εξέγερσης και τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις.

Στο κάλεσμά τους, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, 53 χρόνια μετά, τα αιτήματα του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους αγώνες της νεολαίας και της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα συνθήματα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», τα οποία, σύμφωνα με τους φοιτητές, διατηρούν την επικαιρότητά τους μέσα από τις σημερινές διεκδικήσεις για την εκπαίδευση, τα κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν τη νεολαία να συμμετάσχει μαζικά στις εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια ετήσια τελετουργία, αλλά να συνδέεται με τον προβληματισμό και τις διεκδικήσεις κάθε νέας γενιάς.

«53 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο είναι εδώ», είναι το μήνυμα που επιλέγουν να στείλουν, επισημαίνοντας ότι επιδιώκουν να συνεχίσουν την ιστορική παρακαταθήκη της εξέγερσης μέσα από τις σύγχρονες κοινωνικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά:

«Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι με τίτλο: "Όταν οι γενιές συναντιούνται: Οι αγωνιστές του '73 συζητούν με τη νεολαία του σήμερα", την Κυριακή 15 Νοέμβρη και ώρα 13:30 στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου (Πατησίων).

53 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

Τα αιτήματα του τότε παραμένουν ζωντανά μέσα από τους αγώνες λαού και νεολαίας στο σήμερα. Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διακηρύττει το τέλος της Μεταπολίτευσης, παλεύουμε για τα κεκτημένα μας, για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία, για την απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια της Αμερικής και του ΝΑΤΟ.

Το Πολυτεχνείο αποτελεί διαχρονικά αγκάθι για την κυβερνητική πολιτική και γι'αυτό το χτυπάνε τόσο λυσσασμένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιστρατεύσει φέτος την Πρυταντεία του ΕΜΠ Χατζηγεωργίου προκειμένου να επιβάλλει περιορισμούς στον εορτασμό. Συγκεκριμένα, τελείως πραξικοπηματικά και σε αντίθεση με τις αποφάσεις δεκάδων συλλογικών φορέων και Φοιτητικών Συλλόγων προσπαθεί να επιβάλλει περιορισμένο ωράριο και κλειστά κτίρια.

Η νεολαία όμως δεν το βάζει κάτω! Τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πιάνουμε το νήμα της ιστορίας του '73, συνεχίζουμε και δίνουμε την μάχη της γενιάς μας.

Όλοι και όλες στην εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων!

Κυριακή 15/11 και ώρα 13:30 στο ιστορικό συγκρότημα Πατησίων (Πολυτεχνείο)».

Η 53η επέτειος της εξέγερσης

Πενήντα τρία χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα του αγώνα για δημοκρατία στην Ελλάδα. Η εξέγερση των φοιτητών και η βίαιη καταστολή της από το δικτατορικό καθεστώς έχουν χαραχθεί στη συλλογική μνήμη, με την επέτειο να διατηρεί τον ιστορικό και πολιτικό της χαρακτήρα.

Το τριήμερο των εκδηλώσεων αποτελεί ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 και να τιμήσουν όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έναρξη των εκδηλώσεων και στην κορύφωσή τους την Τρίτη, με βασικό ζητούμενο την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού.