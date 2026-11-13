Ωράριο λειτουργίας... καταστημάτων επέβαλε ο πρύτανης του ΕΜΠ για την 53η Επέτειο του Πολυτεχνείου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Δεν είναι στη δικαιοδοσία του πρύτανη του ΕΜΠ - και του εκάστοτε πρύτανη - το πώς και πότε θα τελούνται οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Στα 53 χρόνια από την φοιτητική εξέγερση το καθορίζουν αυτό. Αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα των φοιτητών και κυρίως όλων των Ελλήνων. Ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ωστόσο είχε διαφορετική άποψη και ήδη από τις αρχές του μήνα είχε ανακοινώσει πως φέτος τα πράγματα αλλάζουν. Τέρμα το ανοιχτό Πολυτεχνείο για εορτασμούς, μνήμες και καταθέσεις λουλουδιών.

Σύμφωνα με τον πρύτανη φέτος Πολυτεχνείο σημαίνει αυξημένη παρουσία αστυνομίας μέχρι και μετά την 17η Νοέμβρη, λοκάουτ από τις 13 /11 μέχρι και τις 15/11 το πρωί παρά το γεγονός ότι η Αρχιτεκτονική έχει μαθήματα στο κτίριο. Επίσης κατά τον πρύτανη το ωράριο λειτουργίας για όποιον θέλει να καταθέσει λουλούδια στο μνημείο, αλλάζει και μπαίνει σε λογική ...εμπορικών καταστημάτων. Δηλαδή θα είναι ανοιχτό 8:30 π. με 6 μ.μ.

Στο ΕΜΠ οι φοιτητές

Παρά τις ανακοινώσεις από την πρυτανική αρχή ωστόσο, οι φοιτητές, όπως αρμόζει στην ηλικία τους αλλά και στη μνήμη των φοιτητών του Πολυτεχνείου του ‘73, το απόγευμα της Παρασκευής μπήκαν παρά το λοκάουτ και έστησαν τραπεζάκια. «Κανένας πρύτανης, καμία κυβέρνηση δεν θα κάνει κουμάντο στον εορτασμό» δηλώνουν οι φοιτητές και επισημαίνουν ότι η οδηγία του πρύτανη Χατζηγεωργίου αλλοιώνει τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων. Υπογραμμίζουν ακόμα πως ήδη έχουν ακροβολιστεί αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΕΜΠ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ)

«Φέτος είχε βγάλει από αρχές του μήνα ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με τον τριήμερο εορτασμό, ότι θα έχει αυξημένη παρουσία αστυνομίας ο χώρος του Πολυτεχνείου ήδη από τις αρχές αυτής της εβδομάδας μέχρι και το πέρας της 17ης Νοέμβρη. Επίσης, λοκάουτ από τις 13/11 μέχρι και τις 15/11 το πρωί, το οποίο είναι περίεργο, ενώ εδώ πέρα γίνονται μαθήματα κανονικά, είναι η Σχολή της Αρχιτεκτονικής. Κανονικά στις 13 Νοέμβρη πάντα κοιτούσαμε λίγο τους χώρους με τα τραπεζάκια. Τώρα αυτό έγινε όπως βλέπετε με κλειστές πόρτες, δεν μπαίνει όποιος θέλει» δήλωσε στο Orange Press Agency η Ζέτα Ξυδάκη, φοιτήτρια του Παντείου, από την «Ανυπακοή».

Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα πρόσφατα επεισόδια στο Μαθηματικό στη Ζωγράφου έδωσε την ιδανική ευκαιρία και εργαλειοποίηθηκε για να τεθούν έξτρα περιορισμοί στους εορτασμούς της επετείου του Πολυτεχνείου.

Η διακήρυξη του ΣΦΕΑ

Στην διακήρυξη του γα τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ),αντιτίθεται στην πρυτανική απόφαση. Τόσο στη διακοίνωση τους όσο και σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σύλλογος, ξεκαθάρισε πως «υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα. Τα κεκτημένα εδώ και 53 χρόνια».

Στον απόηχο της απόφασης του Πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χαυζηγεωργίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του ΣΦΕΑ, ο Βαγγέλης Γκιουγκής σημείωσε ότι στην Πρυτανεία υπήρχαν σκέψεις για ακόμη χειρότερη εκδοχή αντιμετώπισης των εκδηλώσεων, «όπως να τοποθετηθεί φράγμα με λαμαρίνες ή να μείνουν κλειστές οι δύο είσοδοι της Τοσίτσας και της Στουρνάρη».

Σημείο τριβής σύμφωνα με τον ΣΦΕΑ είναι το ωράριο. Η απόφαση να κλείνουν οι πύλες του στις 18:00 στερεί σύμφωνα με τον Ε. Γκιουγκή τη δυνατότητα σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας να επισκεφθούν τον χώρο και να αποτίσουν φόρο τιμής. «Θα είναι κλειστό όταν ουσιαστικά πηγαίνουν οι εργαζόμενοι ή έρχονται στο Πολυτεχνείο να εναποθέσουν ένα λουλούδι ή να δουν ή να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση» δήλωσε χαρακτηριστικά και κάλεσε σε λαϊκή συμμετοχή στις εκδηλώσεις και την πορεία του Πολυτεχνείου.

«Μόνο με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, της νεολαίας, των φοιτητών θα ανατραπούν τα ωράρια και θα ανατραπούν και άλλα πράγματα στην πράξη» τόνισε. Ο Νίκος Μανιός ξεκαθάρισε από τη θέση του ότι ουδέποτε συμφώνησε ο ΣΦΕΑ με τους χειρισμούς και την απόφαση του Πρύτανη. «Εμείς το είπαμε και ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος για τις δημόσιες εμφανίσεις του ΣΦΕΑ, ο Γιάννης ο Ξαρχουλάκος και εγώ ότι είπαμε ότι αυτό δεν το δεχόμαστε, είναι λάθος. Και το εξηγήσαμε κιόλας ότι είναι λάθος που θα προκαλέσει επεισόδια, "θα δώσει αφορμή να φέρετε την αστυνομία μέσα"».

Ο αντιστασιακός και πρώην βουλευτής απηύθυνε κι εκείνος με τη σειρά του κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις, σημειώνοντας όμως και την ανάγκη για κινητοποίηση ειρηνικού χαρακτήρα: «Όλοι εκεί, όλοι μαζί, αποφεύγουμε τις αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουμε χρόνο και χώρο έξω από το Πολυτεχνείο να πάμε να τις κάνουμε».

Με τον τίτλο «η εξέγερση του Πολυτεχνείου, - ‘τέκνο της Ανάγκης κι ώριμο τέκνο της Οργής» ο ΣΦΕΑ κάνει αντιπαραβοή με το σήμερα και σημειώνει πως «στις 17 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 53 χρόνια από την κορυφαία πράξη αντίστασης του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974: την αιματoβαμμένη εξέγερση εναντίον της δικτατορίας με επίκεντρο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά και τις καταλήψεις στο ΑΠΘ, τα Ιωάννινα, την Πάτρα».

Στο κείμενό του ο Σύλλογος επιρρίπτει ευθύνες και στην κυβέρνηση αναφέροντας πως «53 χρόνια μετά, η κυβέρνηση της ΝΔ, ‘φυτώριο’ διαφθοράς, με τη σκληρή ταξική πολιτική της, συρρικνώνει τον δημόσιο χαρακτήρα βασικών κοινωνικών αγαθών και θεσμών, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καταργεί ιστορικά δικαιώματα των εργαζομένων, πετάει στο δρόμο υπερήλικες και παραδίδει στα funds τα λαϊκά σπίτια. Συνεχίζει τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης, ενώ τα ΑΕΙ έγιναν πεδία επιβολής του 'νόμου και της τάξης', με τα ιδιωτικά κολέγια να βαφτίζονται 'πανεπιστήμια', καταστρατηγώντας το Σύνταγμα».

Ο ΣΦΕΑ στην διακήρυξή του αφηγείται: «η εξέγερση των φοιτητών στα τέσσερα ΑΕΙ δεν ήταν ‘κεραυνός εν αιθρία’. Ήταν ένα άλμα στην εξέλιξη της αντιδικτατορικής πάλης, που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος, παρά τις χιλιάδες ‘προληπτικές εκτοπίσεις’ στα ξερονήσια, τις συλλήψεις, τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες αγωνιστών. Εμπνεόταν από το διεθνές κίνημα της νεανικής αμφισβήτησης, που εκδηλώθηκε πολιτικά και πολιτιστικά - για 'Παρισινό Μάη του 1968' ωρυόταν ο χουντικός τύπος - και ενσωμάτωνε τις καλύτερες αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. ‘ Ήταν τέκνο της Ανάγκης κι ώριμο τέκνο της Οργής’.

»Η αγωνιστική πορεία του φοιτητικού κινήματος που κορυφώθηκε το Νοέμβρη του 1973, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1972: με την καταγγελία των νόθων εκλογών στους φοιτητικούς συλλόγους, με προσφυγές στα Πρωτοδικεία, με την οργάνωση των φοιτητών σε εθνικοτοπικούς συλλόγους, με συλλογή υπογραφών για γενικές συνελεύσεις ενάντια στους εγκάθετους της Ασφάλειας, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα πειθαρχικά συμβούλια, που δίκαζαν φοιτητές και καθηγητές.

»Η Χούντα μπροστά στην αφύπνιση του φοιτητικού κινήματος, τον Μάιο του 1972, με Βασιλικό Διάταγμα διέταξε την ένοπλη καταστολή των διαδηλώσεων, εφόσον αυτές δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τα ‘κλασικά’ αστυνομικά μέσα. Oι φοιτητές όμως ‘δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις’, με αποκορύφωμα την κατάληψη της Νομικής στο ΕΚΠΑ τον Φεβρουάριο του 1973, που βρήκε τη λαϊκή συμπαράσταση, και χτυπήθηκαν με πογκρόμ συλλήψεων – βασανιστηρίων στην ΕΣΑ.

»Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, καθώς διεκδικούσε ακαδημαϊκές ελευθερίες και βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, συνειδητοποιούσε τις κοινωνικοπολιτικές αιτίες που οδήγησαν στη δικτατορία και ωρίμαζε πολιτικά–ιδεολογικά. Συνειδητοποίησε ότι το χουντικό πραξικόπημα το είχαν σχεδιάσει οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για την ανάσχεση του λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα, για την διχοτόμηση της Κύπρου, εν όψει της επίθεσης του Ισραήλ κατά των Αράβων γειτόνων του τον Μάιο του 1967 και ότι είχε τη στήριξη από εγχώρια και ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Προπαντός ότι ο αγώνας για την ανατροπή της δικτατορίας έπρεπε να γίνει υπόθεση όλου του λαού.

»Εξάλλου, το ‘Κίνημα του Ναυτικού’ και η ‘ανταρσία του Βέλους’ τον Μάιο του 1973 έδειξαν ότι οι έντιμοι αξιωματικοί και τα στρατευμένα παιδιά του λαού ήταν αποφασισμένοι να την γκρεμίσουν. Με τη διακήρυξη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΜ Πολυτεχνείου και με ανάλογες ανακοινώσεις- ψηφίσματα οι Συντονιστικές Επιτροπές στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας έθεσαν το πολιτικό πλαίσιο:

- Ανατροπή της Δικτατορίας, εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας

- Σύνδεση των οικονομικών και των κοινωνικών διεκδικήσεων με τον αγώνα για Λαϊκή Κυριαρχία και Εθνική Ανεξαρτησία.

»Η εξέγερση του Πολυτεχνείου έσπασε τον φόβο. Η αντίσταση βγήκε από την παρανομία στον ανοιχτό αέρα και απέκτησε τα χαρακτηριστικά ενός ιστορικού υποκειμένου, που δεν διεκδικούσε βέβαια την ‘αποκατάσταση’ της μετεμφυλιακής 'καχεκτικής δημοκρατίας’, την ποτισμένη από την διχαστική ιδεολογία της 'εθνικοφροσύνης', αλλά απαιτούσε τον ριζικό εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και ριζοσπαστικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο της ζωής.

»Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι καταγραμμένη στη συνείδηση του λαού μας ταυτόχρονα ως σύμβολο αγώνα και ως κίνημα αμφισβήτησης και απελευθέρωσης της χώρας από ξένα συμφέροντα, υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας και κατάργησης της κοινωνικής εκμετάλλευσης. Αυτή τη ριζοσπαστική ιδεολογική και πολιτική παρακαταθήκη κληρονόμησε η γενιά που πρωταγωνίστησε το 1973, συνεχίζοντας τον αγώνα με συνέπεια και θυσίες έως την τελευταία μέρα της Δικτατορίας.

»53 χρόνια μετά ο πόλεμος, η γεωπολιτική αστάθεια, η κλιματική και ενεργειακή κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και η κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αλληλοτροφοδοτούνται. Οι μαζικές κινητοποιήσεις όπως στην Αλβανία, τη Γαλλία, τη Σερβία, την Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά και η εκλογική καταδίκη της κυβέρνησης Τραμπ, εκφράζουν ένα ελπιδοφόρο ριζοσπαστικό ρεύμα που διαπερνά τις κοινωνικές διεκδικήσεις, πέρα από την έκρηξη της λαϊκής οργής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, απέναντι στην καπιταλιστική απληστία και πολεμοκαπηλία.

»53 χρόνια μετά, η κυβέρνηση της ΝΔ, ‘φυτώριο’ διαφθοράς, με τη σκληρή ταξική πολιτική της, συρρικνώνει τον δημόσιο χαρακτήρα βασικών κοινωνικών αγαθών και θεσμών, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καταργεί ιστορικά δικαιώματα των εργαζομένων, πετάει στο δρόμο υπερήλικες και παραδίδει στα funds τα λαϊκά σπίτια. Συνεχίζει τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης, ενώ τα ΑΕΙ έγιναν πεδία επιβολής του 'νόμου και της τάξης', με τα ιδιωτικά κολέγια να βαφτίζονται 'πανεπιστήμια', καταστρατηγώντας το Σύνταγμα.

»Το χειρότερο, η κυβέρνηση, ως ‘πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ’, καμαρώνει πως πρωτοστάτησε στο χορό των εξοπλισμών-μαμούθ REAMEUROPE της ψυχροπολεμικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ και στην στροφή της Ε.Ε. στην πολεμική οικονομία, με θύμα τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτούς τους σκοπούς υπηρετεί και το εγχειρίδιο ‘πολεμικής ετοιμότητας’ της ΕΕ, που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο την καλλιέργεια ‘κουλτούρας φερέτρων με ευρωπαϊκές σημαίες’! Αυτή είναι η εκκολαπτική μηχανή για ΄το αυγό του φιδιού’, για τη ‘σπορά των ηττημένων του ‘45’, όπως η συμμορία του εγκληματία Κασιδιάρη.

»Παράλληλα δεν παύουν να στηρίζουν την πολεμική μηχανή του κράτους του Ισραήλ, που δολοφονεί και ξεριζώνει καθημερινά τον Παλαιστινιακό λαό από τις εστίες του. Ένα κράτος που προμήθευε τη χούντα με υποπολυβόλα ΟΥΖΙ για οδομαχίες, με εμπρηστικές βόμβες, καπνογόνα και σφαίρες - σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ισραηλινού τύπου (ΗΑΑRΕΤΖ).

»Αγωνιζόμαστε ώστε να μην υπάρξει καμία διευκόλυνση στη χρήση των αμερικανικών βάσεων- ορμητήριο για τις ιμπεριαλιστικές πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Καμιά εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς του Τραμπ και του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Καλούμε την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το αναφαίρετο δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν το δικό του κράτος, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής στις 22/12/2015.

»Aγωνιζόμαστε για μια Κύπρο ενιαία, με τη μορφή της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Απέναντι στην υπερπατριωτική ρητορική και τους υπέρογκους εξοπλισμούς, για τους οποίους η χώρα μας, με το δυσθεώρητο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, ξοδεύει το 3,65% του ΑΕΠ το χρόνο, ο Σύνδεσμός μας τάσσεται σταθερά υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία, απορρίπτοντας τους επεκτατικούς μεγαλοϊδεατισμούς του Ερντογάν.

»Ο Αντιδικτατορικός Αγώνας ανέδειξε σε κινητήρια δύναμη της Ιστορίας την αντίσταση στην καταπίεση και την αγωνιστική στάση ζωής, αξίες που υπηρετεί με συνέπεια ο Σύνδεσμός μας 50 χρόνια μετά την ίδρυσή του, τον Γενάρη του 1975. Τιμώντας την αγωνιστική παρακαταθήκη του Νοέμβρη 1973, συνεχίζουμε τον αγώνα για τα ίδια ιδανικά και αιτήματα, με γνώμονα τις ανάγκες των πολλών. Η μνήμη της εξέγερσης να φέρει την εξέγερση των συνειδήσεων!».

Σφοδρές αντιδράσεις

Ο δικαστής και πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, σε μία εύστοχη ανάρτησή του αποτυπώσει το πνεύμα των ημερών γράφοντας πως «το Πολυτεχνείο ενοχλούσε και ενοχλεί - Είναι ευτυχείς όταν όλοι μικραίνουν για να τους μοιάσουν» σχολιάζει.

Η ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου

«Ο κ. πρύτανης του Πολυτεχνείου φέτος θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνουν έργα ασφάλειας τις παραμονές της επετείου της εξέγερσης του 1973 και γι' αυτό το λόγο το ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ θα παραμείνει κλειστό τις αντίστοιχες μέρες, την δε αμέσως προηγουμένη καθώς και την ίδια μέρα της επετείου θα ανοίξει λίγες ώρες και η είσοδος στον χώρο θα γίνεται μόνο από την Πατησίων.

»Υποθέτω ότι θα βρίσκονται και διμοιρίες των ΜΑΤ γύρω, μην τυχόν και υπάρξει κάποια αυθόρμητη κίνηση πέρα από την τυποποιημένη και γραφειοκρατικοποιημένη κατάθεση στεφάνων από θεσμικούς φορείς. Τα παραδείγματα της Γαλλίας και της Αλβανίας έχουν κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους διότι φοβούνται την επανάληψη τους και στην χώρα μας.

»Είναι σαφές ότι το Πολυτεχνείο ενοχλούσε και ενοχλεί -και μάλιστα πολύ - διαχρονικά την ελληνική Δεξιά (για την Ακροδεξιά δεν μιλάμε καν) αλλά και πολλούς άλλους, που θέλουν να σταματήσει η μνήμη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Είναι όλοι όσοι ενοχλούνται από το ανατρεπτικό και επαναστατικό του μήνυμα. Το μήνυμα της ανυπακοής, του ενθουσιασμού και της συλλογικότητας. Θέλουν όλο το κόσμο απόλυτα συμβιβασμένο με το μίζερο παρόν του νεοφιλελευθερισμού, της καταναλωτικής κοινωνίας, της φτωχοποίησης, του αυταρχισμού, της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της ιδιώτευσης, της έλλειψης ελπίδας ότι ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός. Αφού οι ίδιοι δεν τολμούν να αμφισβητήσουν τίποτε και έχουν πλήρως υποταχθεί, δεν αντέχουν να υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν το θάρρος να λένε κάποια όχι.

»Είναι ευτυχείς όταν όλοι μικραίνουν για να τους μοιάσουν. Υπάρχουν ακόμη και πολλοί "ώριμοι" που θέλουν να ξεχαστούν τα όποια εξεγερμένα νιάτα τους. Στην καλύτερη περίπτωση θέλουν την γιορτή του Πολυτεχνείου μια απονευρωμένη τυποποιημένη επέτειο σαν το Ζάλογγο ή το Αρκάδι».

{https://www.facebook.com/100026381800694/posts/2161191931436846/?rdid=8C2DuWovA5GXWs0a}

ΕΛΑΣ: «Η μνήμη του Πολυτεχνείου δε ζητά την άδεια των πρυτανικών αρχών!»

Η απόφαση του πρύτανη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΕΛΑΣ. Όπως σημειώνει μετακύ άλλων «το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «πόσες ώρες θα διαρκέσει ο εορτασμός», αλλά ποιοι φοβούνται τη ζωντανή μνήμη του Πολυτεχνείου και γιατί».

«Η μνήμη του Πολυτεχνείου δε ζητά την άδεια των πρυτανικών αρχών!» καταγγέλλει η ΕΛΑΣ και τονίζει πως «η απόφαση των πρυτανικών αρχών να περιορίσουν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου δεν είναι μια ουδέτερη διοικητική πράξη. Είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή που αποκαλύπτει την ενόχληση απέναντι στη ζωντανή μνήμη των αγώνων, στη συλλογική διεκδίκηση και στην αγωνιστική παράδοση του φοιτητικού κινήματος».

Σημειώνει ακόμα πως «φαίνεται πως - για ορισμένους - η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι αποδεκτή μόνο όταν χωράει σε επετειακά πρωτόκολλα, επίσημους λόγους, στεφάνια και φωτογραφίες. Όταν όμως η μνήμη της συνδέεται με τη σημερινή πραγματικότητα, όταν γίνεται αμφισβήτηση, διεκδίκηση και αγώνας, τότε ξαφνικά μετατρέπεται σε πρόβλημα που πρέπει να περιοριστεί».

Επισημαίνει στη συνέχεια «Ας το ξεκαθαρίσουμε! Το Πολυτεχνείο δεν είναι ιδιοκτησία ούτε των πρυτανικών αρχών ούτε άλλων που συχνά με τις συμπεριφορές τους αμαυρώνουν την επέτειο. Δεν είναι μια επέτειος που μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν, ούτε μια ιστορική αναφορά που μπορούν να αποστειρώσουν από το πολιτικό και κοινωνικό της περιεχόμενο. Η εξέγερση του Νοέμβρη δεν έγινε για να αποτελεί ένα εθιμοτυπικό ετήσιο μνημόσυνο».

Η ΕΛΑΣ στη μακροσκελή της ανακοίνωση αναφέρει ακόμα ότι το «φοιτητικό κίνημα ούτε ήταν ούτε θα μετατραπεί σε διακοσμητικό στοιχείο της ιστορίας. Ήταν και είναι δύναμη ανατροπής. Ήταν εκείνο που αμφισβήτησε την εξουσία, τη Χούντα, που συγκρούστηκε με την καταπίεση, που άνοιξε δρόμους ελευθερίας και Δημοκρατίας. Και ακριβώς αυτή η παρακαταθήκη είναι που ενοχλεί: η υπενθύμιση ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όταν οι άνθρωποι αντιστέκονται και διεκδικούν. Είναι φανερό ότι δεν επιθυμούν ένα Πολυτεχνείο που εμπνέει. Δε θέλουν φοιτητές που αγωνίζονται αλλά φοιτητές που συμμορφώνονται. Δε θέλουν ιστορική μνήμη αλλά μια επέτειο χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

Η ΕΛΑΣ προσθέτει ακόμα πως «η προσπάθεια περιορισμού του εορτασμού εντάσσεται, άλλωστε, σε μια ευρύτερη αντίληψη για το Πανεπιστήμιο, το οποίο επιθυμούν να καταστήσουν αποστειρωμένο από πολιτικές και κοινωνικές διεκδικήσεις, ώστε η διοίκηση να αποφασίζει και η φοιτητική κοινότητα απλώς να υπακούει. Ξεχνούν όμως ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία των διοικήσεών του και η Δημοκρατία δε λειτουργεί με διοικητικά διατάγματα.

»Καταγγέλλει ακόμα πως «οι πρυτανικές αρχές, με την «τυφλή» στήριξη του υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη την ώρα που οι φοιτητές προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την άλωση των εκπαιδευτικών μας χώρων από νεοναζί και ακροδεξιούς, επιλέγουν με τον τρόπο τους να υποστηρίζουν τις ιδέες τους και να βάζουν εμπόδιο στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται για τα δημόσια πανεπιστήμια και την προάσπιση των κεκτημένων.

»Όσο κι αν προσπαθούν να περιορίσουν τον εορτασμό, να ελέγξουν τους συμβολισμούς και να αποδυναμώσουν το μήνυμα της εξέγερσης, η ιστορία δεν παραχαράσσεται. Δεν έχουν τη δύναμη να φιμώσουν τη μνήμη και δεν μπορούν να σβήσουν το όραμα που κληροδοτούν οι αγώνες του χθες στους αγώνες του σήμερα. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «πόσες ώρες θα διαρκέσει ο εορτασμός», αλλά ποιοι φοβούνται τη ζωντανή μνήμη του Πολυτεχνείου και γιατί».

{https://www.youtube.com/watch?v=_Tiz76mne8M}

Πολυτεχνείο 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας από την Κυριακή 15 έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα επεκταθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, λόγω της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία. Η Τροχαία διευκρινίζει ότι οι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή.

Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, στους ακόλουθους δρόμους:

- Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ' Σεπτεμβρίου.

- Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Τοσίτσα: Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

- Πολυτεχνείου: Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

- Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

- Τζωρτζ: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

- Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

- Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

- Σολωμού: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

- Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ' Σεπτεμβρίου.

- Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της.

- Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

- Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

- Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

- Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

- Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00, ενώ από το μεσημέρι θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και τους δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.

Αναλυτικά, τα μέτρα αφορούν:

- Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Πλατεία Ομονοίας: Σε όλη την έκτασή της.

- Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου.

- Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Πλατεία Συντάγματος: Σε όλη την έκτασή της.

- Βασιλέως Γεωργίου Α': Σε όλο το μήκος της.

- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

- Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

- Πειραιώς: Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

- Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

- Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

- Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

- Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

- Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Λεωφόρος Κηφισίας: Από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

- Λεωφόρος Μεσογείων: Από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, μόνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

- Φειδιππίδου: Από τη λεωφόρο Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

- Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

- Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

- Βασιλέως Αλεξάνδρου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Βεντήρη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Χατζηγιάννη Μέξη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Ηριδανού: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

- Λούρου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Λαμψάκου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Σεμιτέλου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Καρτάλη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Λυκαονίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της ΟΣΥ. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τη διέλευση και τη στάθμευση γύρω από το Πολυτεχνείο, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας και στην περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας. Οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν ότι οι κυκλοφοριακές διακοπές ενδέχεται να αρχίζουν νωρίτερα ή να επεκτείνονται, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις οδηγίες της Τροχαίας.

Φωτoγραφίες AP/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ)