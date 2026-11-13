Καταγγελία ότι διευθυντές πίεσαν να «παραλειφθούν» αναφορές σε Χούντα και δικτατορία από την σχολική γιορτή για την Επέτειο του Πολυτεχνείου.

Την παρέμβαση διευθυντών σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου καταγγέλλει η Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια περιορισμού της ιστορικής αναφοράς στην περίοδο της δικτατορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ορισμένοι διευθυντές φέρονται να άσκησαν πιέσεις σε εκπαιδευτικούς που είχαν αναλάβει την προετοιμασία των σχολικών εκδηλώσεων, ζητώντας να αφαιρεθεί υλικό που αναφερόταν στην επταετή δικτατορία (1967–1974). Όπως επισημαίνει η Α’ ΕΛΜΕ, η κατεύθυνση που δόθηκε ήταν οι εκδηλώσεις να περιοριστούν αποκλειστικά στα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου 1973, χωρίς αναφορές στο πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο της χούντας που προηγήθηκε και οδήγησε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

«Πρόκειται για λογοκρισία και επικίνδυνες παρεμβάσεις»

Η Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες ως παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο των σχολικών εκδηλώσεων και περιορίζουν την ελευθερία των εκπαιδευτικών να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα τα ιστορικά γεγονότα. Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η αποσύνδεση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου από την επτάχρονη δικτατορία στερεί από τους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην εξέγερση.

H καταγγελία της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Καταγγέλλουμε την προσπάθεια ορισμένων Διευθυντών σε σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να παρέμβουν στο περιεχόμενο της σχολικής εκδήλωσης του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, κάποιοι διευθυντές σχολείων, χωρίς να τους έχει ζητηθεί, έκαναν προσπάθεια παρέμβασης στο περιεχόμενο της σχολικής εκδήλωσης για το Πολυτεχνείο ζητώντας και πιέζοντας τους συναδέλφους να περικόψουν υλικό της εκδήλωσης και να αλλοιώσουν το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στην ημέρα της 17ης Νοέμβρη και να μην γίνει αναφορά στα γεγονότα της εφτάχρονης χούντας που οδήγησαν τους φοιτητές, αλλά και τον ελληνικό λαό, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τέτοιες παρεμβάσεις από διευθυντές σχολείων σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο ανησυχητική η δράση των φασιστοειδών μέσα και έξω από τα σχολεία, εκτός από το γεγονός ότι συνιστούν λογοκρισία, είναι επικίνδυνες. ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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