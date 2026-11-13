Ετοιμάζεται να παντρευτεί η πρώην παίκτρια του GNTM.

Ένας χρόνος πέρασε από όταν η Εβελίνα Σκίτσκο ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο, με το μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM, να δίνει τη δική της μάχη, καταφέρνοντας να βγει νικήτρια από αυτήν.

Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Εβελίνα Σκίτσκο αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρώσει τις χημειοθεραπείας της από τον Νοέμβριο του 2025 και πλέον ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, με τον οποίο γνωρίστηκαν τον πρώτο μήνα της θεραπείας της.

Η μάχη με τον καρκίνο και η γνωριμία με τον σύντροφό της

Μιλώντας για την περιπέτεια με την υγεία της, το μοντέλο ανέφερε αρχικά: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Εννοείται κάνω και τους ελέγχους που χρειάζεται. Είναι… Χρειάζεται χρόνο όλο, πάντα, αλλά σίγουρα η πρόληψη, το να κάνουμε συχνούς ελέγχους, να προσέχουμε το σώμα μας, την υγεία μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Διαγνώστηκα τον Μάρτιο του 2024 και τελείωσα τις χημειοθεραπείες πέρυσι τον Νοέμβριο. Είναι λες και ξανά γεννιέσαι, είναι μία διαδικασία που σε αλλάζει πάρα πολύ, κυρίως εσωτερικά. Άλλαξαν πολλά, καταλαβαίνεις ποιοι έχουν αξία, ποιοι όχι. Καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου, ποιοι φίλοι σου είναι εκεί να σε στηρίξουν».

Παράλληλα, η Εβελίνα Σκίτσκο, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Σόλωνα, με τον οποίο ετοιμάζουν πλέον τις διαδικασίες του γάμου τους, που θα πραγματοποιηθεί το 2028:

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«Με τον Σόλωνα γνωριστήκαμε όσο ήμουν, νομίζω, στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας. Ήταν μία δύσκολη στιγμή και για τον Σόλωνα, επειδή είχε χάσει ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο εκείνο το διάστημα. Ήταν ο πιο δύσκολος χρόνος και για τους δυο μας και ήρθε από το πουθενά η συνάντηση, δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν και οι δύο πολύ ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλον πραγματικά. Παντρευόμαστε, έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίας, θα είναι το 2028».

Η αναφορά στην Έλενα Χριστοπούλου

Στη συνέχεια, η Εβελίνα, αναφέρθηκε στην Έλενα Χριστοπούλου, με την οποία είχαν συνεργαστεί στα πλαίσια του GNTM.

Όπως εξήγησε, η γνωστή μάντατζερ, ήταν ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της μάχης που έδινε με τον καρκίνο.

«Έχω ζήσει την Έλενα όχι μόνο επαγγελματικά, και σε πιο οικεία σχέση. Είμαι δίπλα της 10 χρόνια τώρα. Η Έλενα, είναι ένα άτομο που δεν θα σε δει φουλ επαγγελματικά, σε βλέπει και σαν άνθρωπο, αυτό είναι που εκτιμώ σε αυτήν, ότι δεν είσαι απλώς ένα προϊόν, όπως για πολλούς άλλους μάνατζερ… Η Έλενα σε βλέπει πρώτα σαν άνθρωπο και θέλει να είσαι καλά… Ήταν δίπλα μου και στο χειρουργείο, είχε έρθει ξεκάθαρα γι’ αυτό. Μιλούσαμε κάθε μέρα, έβλεπε αν είμαι καλά. Ήταν δίπλα μου σε όλο αυτό το ταξίδι…».

«Με στενοχώρησε στο κομμάτι ότι βγήκε κάτι πολύ λάθος. Μια εικόνα που δεν ισχύει σε αυτό τουλάχιστον που ξέρουμε εμείς… και πληγώθηκαν πάρα πολλά άτομα», ανέφερε για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Έλενας Χριστοπούλου και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

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