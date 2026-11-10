Τα αρχικά συμπτώματα της νόσου μπορεί να μοιάζουν με συνηθισμένες ενοχλήσεις.

Συμπτώματα όπως ένας επίμονος βήχας, η ανεξήγητη απώλεια βάρους ή η παρατεταμένη κόπωση συχνά αποδίδονται στην καθημερινή κούραση, σε κάποια ίωση ή σε αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ωστόσο, όταν επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή επιδεινώνονται σταδιακά, χρειάζονται προσοχή, καθώς ενδέχεται να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις καρκίνου.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, τα αρχικά συμπτώματα της νόσου μπορεί να μοιάζουν με συνηθισμένες ενοχλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να προβληματίσει η διάρκεια και η εξέλιξή τους.

Τέσσερα σημάδια που αξίζει να αξιολογούνται από γιατρό είναι τα ακόλουθα:

1. Επίμονος βήχας και δύσπνοια

Ένας βήχας που δεν υποχωρεί ή η εμφάνιση δύσπνοιας σε δραστηριότητες που προηγουμένως δεν προκαλούσαν δυσκολία μπορεί, μεταξύ άλλων, να σχετίζονται με καρκίνο του πνεύμονα. Αυτό συμβαίνει όταν ένας όγκος επηρεάζει τους αεραγωγούς ή τη φυσιολογική λειτουργία των πνευμόνων.

Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν βραχνάδα, πόνος ή δυσφορία στο στήθος, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού, αιμόπτυση και ανεξήγητη απώλεια βάρους.

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Ένας βήχας που διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες, μια αισθητή αλλαγή στον συνήθη βήχα ή δύσπνοια κατά την καθημερινή δραστηριότητα αποτελούν λόγους για ιατρική αξιολόγηση. Βέβαια, παρόμοια συμπτώματα μπορεί να οφείλονται και σε άσθμα, λοιμώξεις ή άλλες παθήσεις του αναπνευστικού.

2. Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους χωρίς αλλαγές στη διατροφή ή στη σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος υγείας. Ορισμένες μορφές καρκίνου επηρεάζουν την όρεξη, τον μεταβολισμό ή την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Η ανεξήγητη απώλεια κιλών μπορεί να συνοδεύεται από αδυναμία, έντονη κόπωση ή αίσθημα κορεσμού μετά από μικρή ποσότητα φαγητού.

Εάν παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή του βάρους χωρίς προφανή αιτία, συνιστάται επίσκεψη στον γιατρό για τη διερεύνησή της.

3. Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Η επίμονη δυσκοιλιότητα, η διάρροια ή η αλλαγή στο σχήμα των κοπράνων μπορεί να σχετίζονται με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Άλλα συμπτώματα που χρειάζονται διερεύνηση είναι ο κοιλιακός πόνος και η παρουσία αίματος στα κόπρανα. Εάν οι αλλαγές στις εντερικές συνήθειες επιμένουν για περισσότερες από δύο έως τρεις εβδομάδες, είναι σημαντικό να ζητείται ιατρική συμβουλή.

4. Κόπωση που δεν υποχωρεί με την ξεκούραση

Η παρατεταμένη και έντονη κόπωση, η οποία δεν βελτιώνεται ακόμη και μετά από επαρκή ύπνο και ξεκούραση, αποτελεί ένα ακόμη σύμπτωμα που δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις καρκίνου, η κόπωση συνδέεται με τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού, την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ή την αναιμία που μπορεί να προκληθεί από εσωτερική αιμορραγία.

Εάν η εξάντληση είναι ανεξήγητη, έντονη και διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες, παρά την επαρκή ανάπαυση, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Η παρουσία ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω συμπτώματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει καρκίνος. Πολλές συχνότερες και λιγότερο σοβαρές παθήσεις μπορεί να έχουν τα ίδια συμπτώματα.

Ωστόσο, η επιμονή, η επιδείνωση ή η ανεξήγητη εμφάνισή τους δικαιολογούν τη διερεύνηση από γιατρό. Παράλληλα, η συνέπεια στους προληπτικούς ελέγχους και στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, ανάλογα με την ηλικία και τους ατομικούς παράγοντες κινδύνου, παραμένει σημαντική για την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών προβλημάτων υγείας.

Με πληροφορίες από eatingwell