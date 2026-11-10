«Αλλά είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε λόγο», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στρατιωτικά ο πόλεμος με το Ιράν έχει ουσιαστικά τελειώσει, αλλά φρόντισε να συμπληρώσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ξαναχτυπήσουν εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε αιφνιδιαστικά συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, καλώντας τους δημοσιογράφους στην αίθουσα του briefing. Το γεγονός ότι επρόκειτο για ξαφνική απόφαση του Τραμπ φαίνεται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι του Λευκού Οίκου δεν είχαν προλάβει να βάλουν το έμβλημα του προέδρου των ΗΠΑ στο βήμα.

«Αν υπάρξει κάποια αλλαγή στις εξελίξεις, οι ΗΠΑ είναι πλήρως έτοιμες, με τον καλύτερο εξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποιος λόγος να τον χρησιμοποιήσουμε, πάει πολύ καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί.

«Σε αυτή τη φάση η στρατιωτική δράση δεν φαίνεται κάτι πολύ απαραίτητο. Αλλά είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε λόγο», πρόσθεσε. «Θα δούμε τι θα συμβεί, δεν εγγυώμαι τίποτα», είπε σε άλλο σημείο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμα, ανέφερε ότι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες θέλουν να συνεχιστεί «ο σπουδαιότερος ναυτικός αποκλεισμός πιθανότατα στην ιστορία του κόσμου», όπως τον περιέγραψε και πρόσθεσε ότι «δεν έχει περάσει τίποτα για μήνες», κάτι που έχει «πολύ καταστροφικό αποτέλεσμα» για το Ιράν.

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Στο πλευρό του Χέγκσεθ ο Τραμπ

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Συνομιλία Τραμπ - Χουάνγκ

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