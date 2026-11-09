Θα υπάρξουν συνέπειες, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Η Γαλλία πιστεύει ότι το Ιράν ήταν πίσω από τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν ψυγεία σούπερ μάρκετ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι η επίθεση έγινε από τους Φρουρούς της Επανάστασης και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Η επίθεση ήταν «πρωτοφανής, τόσο σε κλίμακα όσο και σε επίπεδο επιθετικότητας», είπε σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε ότι η Γαλλία «θα επιβάλει κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε βάρος όλων όσοι ευθύνονται» για αυτή την ενέργεια.

Στο μεταξύ, η εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε ότι άνοιξε έρευνα για τον επικεφαλής μονάδας κυβερνοπολέμου που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αλλά και για τους δύο αναπληρωτές του. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες του Παρισιού.

Εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης που έγινε τον Οκτώβριο, ανέβηκε η θερμοκρασία σε ψυγεία και καταψύκτες εκατοντάδων σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, με συνέπεια να καταστραφούν τρόφιμα, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, δεκάδες σούπερ μάρκετ σε άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες επίσης επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε ξανά στόχο τα ψυγεία και τους καταψύκτες.

Πηγή: BBC