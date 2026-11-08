Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ της 8ης Νοεμβρίου, που μοίραζε 1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 18, 32, 26, 15 και Τζόκερ το 14.

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Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: