Οι φιλορωσικές κυβερνοεπιθέσεις στην ατζέντα των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Παρίσι αύριο Δευτέρα και Τρίτη, θα συζητήσουν τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις που εικάζεται ότι προέρχονται από φιλορωσικές ομάδες, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Ο (Γάλλος) υπουργός Εξωτερικών (Ζαν-Νοέλ Μπαρό) αποδέχθηκε την πρότασή μου να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη, οπότε αύριο και μεθαύριο θα το συζητήσουμε», τόνισε ο Ταγιάνι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο υπουργείο του.

Χθες Σάββατο, ο Ιταλός υπουργός δήλωσε ότι προσωπικά του δεδομένα δημοσιεύτηκαν στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web) από άτομα που, όπως είπε, ήταν φιλορώσοι χάκερ, προσθέτοντας ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με τη στήριξη της ιταλικής κυβέρνησης στην Ουκρανία.

Σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί περιστατικά «υβριδικού πολέμου» σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη Νότια Αμερική, και ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν πιθανές κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους.

Ο Ταγιάνι απέφυγε να επιρρίψει άμεσα την ευθύνη για τις κυβερνοεπιθέσεις στη ρωσική κυβέρνηση. «Είπα ότι οι χάκερ είναι φιλορώσοι. Δεν είπα ότι υπεύθυνη είναι η ρωσική κυβέρνηση. Αν είχα αποδείξεις για εμπλοκή της ρωσικής κυβέρνησης, θα το έλεγα», δήλωσε χαρακτηριστικά.