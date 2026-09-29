Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις κυβερνοεπιθέσεις στις μη συστημικές τράπεζες, η διαδοχή της Λαγκάρντ, ο Κάθετος Διάδρομος, η PepsiCo Hellas και ο Άλκης Δαυίδ και η αποζημίωση των 90 εκατ. δολαρίων

Ο «λογαριασμός» των κυβερνοεπιθέσεων

Νέο πλαίσιο για την οικονομική αποτίμηση των σοβαρών περιστατικών κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα ενεργοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, υιοθετώντας τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο πλαίσιο του κανονισμού DORA. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο νέο καθεστώς που τέθηκε εφαρμογή από τις 24/9 θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζουν πόσο τους κόστισε κάθε μείζον περιστατικό που σχετίζεται με τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά τους συστήματα. Στόχος είναι να υπάρχει συγκεκριμένη οικονομική αποτίμηση για τις επιπτώσεις τέτοιων συμβάντων και όχι μόνο τεχνική καταγραφή τους.

Σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό τομέα, το νέο πλαίσιο δεν απευθύνεται στις συστημικές τράπεζες, αλλά στα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται ως Less Significant Institutions (LSIs), δηλαδή στα ιδρύματα που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και όχι του SSM. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι CrediaBank, Optima bank, Vivabank, Aegean Baltic Bank (ABBank), Τράπεζα Ηπείρου και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Θεσσαλίας, Χανίων και Καρδίτσας. Η περίμετρος, ωστόσο, είναι σημαντικά ευρύτερη από τις τράπεζες. Στο νέο καθεστώς εντάσσονται ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Περιλαμβάνονται επίσης ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

Για κάθε περιστατικό που έχει χαρακτηριστεί ως μείζον με βάση τους κανόνες του DORA, οι υπόχρεοι θα πρέπει να υπολογίζουν ξεχωριστά τις ακαθάριστες δαπάνες και ζημιές που συνδέονται με αυτό. Ακόμη, θα καταγράφουν τις χρηματοοικονομικές ανακτήσεις, ώστε στο τέλος να προκύπτει το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα όλων των σοβαρών περιστατικών για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς. Η αποτίμηση δεν θα βασίζεται σε μια γενική εκτίμηση. Ως αφετηρία θα χρησιμοποιούνται τα ποσά που έχουν ήδη αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις ή, κατά περίπτωση, στις εποπτικές αναφορές της επιχείρησης, ενώ θα συνυπολογίζονται και οι σχετικές λογιστικές προβλέψεις. Όταν δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλες διαθέσιμες πληροφορίες και δεδομένα.

Στην ετήσια αποτίμηση θα μπορούν μάλιστα να αναφέρονται και περιστατικά προηγούμενων ετών. Εάν, για παράδειγμα, ένα σοβαρό συμβάν έχει ήδη αναφερθεί αλλά συνεχίζει να προκαλεί μετρήσιμο οικονομικό κόστος, η επίδρασή του θα λαμβάνεται υπόψη και στο τρέχον έτος. Αντίστοιχα, μεταγενέστερες προσαρμογές στις αρχικά υπολογισμένες ζημιές θα καταγράφονται στο έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος καθιέρωσε ειδικό υπόδειγμα υποβολής, το οποίο θα αποστέλλεται κατόπιν αιτήματός της. Σε αυτό θα καταγράφονται η επιχείρηση και το έτος αναφοράς, τα στοιχεία κάθε μείζονος περιστατικού, οι ακαθάριστες δαπάνες και ζημιές, καθώς και οι χρηματοοικονομικές ανακτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η ΤτΕ αποκτά μια πιο συγκρίσιμη εικόνα για τη συχνότητα των σοβαρών ψηφιακών συμβάντων και το πραγματικό κόστος τους.

Διαβεβαιώσεις για τον Κάθετο Διάδρομο

Στον απόηχο των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τον ρόλο του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου, διατυπώθηκαν ερωτήματα για το κατά πόσο οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του Κάθετου Διαδρόμου. Οι δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν χθες επανέλαβαν τη στρατηγική σημασία του έργου για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήταν σαφής, σημειώνοντας ότι ο Κάθετος Διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ενισχύοντας τόσο την ενεργειακή ασφάλεια όσο και τον ρόλο της Ελλάδας στην τροφοδοσία τρίτων χωρών. Αντίστοιχη σημασία στο έργο απέδωσαν χθες στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και μέσω social media ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Ενέργειας και πρώην των ΗΠΑ πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Για την Aktor, η εξέλιξη του Κάθετου Διαδρόμου έχει προφανές επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς ο Όμιλος αναπτύσσει μέσω της Atlantic SEE LNG Trade τη δραστηριότητά του στην αγορά του LNG. Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις είναι θετικές για τον ελληνικό όμιλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή στρατηγική του ελληνικού Ομίλου δεν εξαρτάται από την υλοποίηση ενός και μόνο project. Τα μεγέθη βοηθούν να αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Atlantic SEE LNG Trade συνεισέφερε περίπου 30,8 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις του Ομίλου Aktor, ποσό περιορισμένο σε σχέση με το συνολικό μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Ο Aktor διαθέτει ανεκτέλεστο έργων 4,5 δισ. ευρώ, επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 3 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Άλλο μεταφορική δυναμικότητα, άλλο πωλήσεις

Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μία διαδρομή διάθεσης φυσικού αερίου και όχι το ίδιο το επιχειρηματικό αντικείμενο της Atlantic SEE. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει 4,7 TWh ετήσιας μεταφορικής δυναμικότητας στον Διάδρομο, γεγονός που δημιουργεί μία πρόσθετη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ακόμη και σε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο το project δεν προχωρούσε σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό, οι 4,7 TWh δεν θα μεταφράζονταν αυτομάτως σε αντίστοιχη απώλεια πωλήσεων για την Aktor. Γιατί; Η μεταφορική δυναμικότητα δεν ταυτίζεται με πραγματοποιημένες πωλήσεις, ενώ οι ποσότητες LNG μπορούν, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμης χωρητικότητας και εμπορικά βιώσιμων όρων, να κατευθύνονται μέσω διαφορετικών διαδρομών ή προς άλλες αγορές. Άλλωστε, ο σχεδιασμός της Aktor στο LNG είναι ευρύτερος. Η Atlantic SEE έχει συμφωνήσει την προμήθεια 1 εκατ. τόνων αμερικανικού LNG ετησίως για 20 χρόνια από το 2030, ενώ έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες με την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για συνολικά 1,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Υπό αυτή την έννοια, ενδεχόμενη μη υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι θα δημιουργούσε άμεση χρηματοοικονομική επιβάρυνση στον Όμιλο Aktor. Θα περιόριζε μία από τις διαθέσιμες οδούς μεταφοράς και θα απαιτούσε την αξιοποίηση εναλλακτικών επιλογών για συγκεκριμένες ροές LNG, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αναιρούνταν η δραστηριότητα της Atlantic SEE ή οι υπόλοιπες ενεργειακές επενδύσεις.

Η Διώρυγα Gas

Βεβαίως η πορεία του Κάθετου Διαδρόμου έχει άμεσο ενδιαφέρον για το δεύτερο ελληνικό FSRU, τη Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους, στο οποίο η Aktor έχει συμφωνήσει να αποκτήσει ποσοστό 50%. Ωστόσο, ακόμη και σε ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο ο Κάθετος Διάδρομος δεν υλοποιούνταν όπως σήμερα σχεδιάζεται, αυτό δεν θα σήμαινε ότι το FSRU θα έχανε τον επιχειρηματικό του ρόλο. Η Διώρυγα Gas σχεδιάζεται πρωτίστως ως νέα πύλη εισόδου LNG στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Το έργο θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει εισαγωγές LNG που αντιστοιχούν σε 21-24 TWh, μέγεθος που, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιστοιχεί περίπου στο 30% της ελληνικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική λογική του FSRU δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Το έργο μπορεί να εξυπηρετεί την ελληνική αγορά και τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής, ενώ προβλέπονται επίσης υπηρεσίες μικρής κλίμακας LNG, όπως φόρτωση σε βυτιοφόρα και πλοία. Ο Κάθετος Διάδρομος προσθέτει, βεβαίως, μία σημαντική διάσταση στο project. Διευρύνει τη δυνητική αγορά του FSRU, καθώς δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες διοχέτευσης LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και βορειότερα. Άλλωστε, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία της Aktor με τη Motor Oil για το 50% της Dioriga Gas, η ένταξη του FSRU στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο περιγράφηκε ως ένας από τους στόχους της επένδυσης. Με απλά λόγια, η μη υλοποίηση του Διαδρόμου θα περιόριζε μία από τις δυνητικές οδούς εξαγωγικής αξιοποίησης της υποδομής, όχι όμως τη βασική λειτουργία της. Το FSRU θα εξακολουθούσε να αποτελεί σημείο εισόδου LNG στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και να έχει πρόσβαση στην εγχώρια ζήτηση.

Η επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ

Αναβαθμισμένο ρόλο έχει η Ελλάδα στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρωζώνη για την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ. Η προεδρία του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη δίνει στην Αθήνα τη δυνατότητα να βρίσκεται πιο κοντά στις συζητήσεις, να έχει έγκαιρη εικόνα των συσχετισμών που διαμορφώνονται και, κυρίως, να τοποθετείται αναλόγως στο σύνθετο παζλ των ευρωπαϊκών ισορροπιών. Υπό αυτό το πρίσμα αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον και οι επαφές του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Ελβετία και Γερμανία το τελευταίο 48ωρο. Χθες, στη Βασιλεία, ο κ. Πιερρακάκης συναντήθηκε στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) με τον γενικό διευθυντή της, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος. Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας βρίσκεται μεταξύ των ονομάτων που έχουν μπει δυναμικά στο κάδρο για την επόμενη ηγεσία της ΕΚΤ, μαζί με τον πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ. Σήμερα, στη Φρανκφούρτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ. Και εδώ η συνάντηση έχει τη δική της σημειολογία, καθώς ο Νάγκελ αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες της γερμανικής πλευράς στις ευρωπαϊκές νομισματικές ισορροπίες, ενώ το όνομά του εμφανίζεται στα σενάρια για το ευρύτερο παζλ κορυφαίων θέσεων που ανοίγει στην Ευρώπη. Το πρώτο σενάριο θέλει τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος να μετακινείται από την BIS στην προεδρία της ΕΚΤ. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε αυτομάτως και το ζήτημα της διαδοχής του στη Βασιλεία, με τον Γιόαχιμ Νάγκελ να είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί για την ηγεσία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Το δεύτερο σενάριο φέρνει τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ στην κορυφή της ΕΚΤ. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το παζλ γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, καθώς Γερμανία και Γαλλία θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν άλλες κρίσιμες θέσεις στο ευρωπαϊκό νομισματικό οικοδόμημα. Υπάρχει, βεβαίως, και ένα τρίτο σενάριο, απολύτως γνώριμο από προηγούμενες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις: οι βασικοί υποψήφιοι να μη συγκεντρώσουν την αναγκαία πολιτική συναίνεση και, ύστερα από ένα παρατεταμένο παζάρι, να αναζητηθεί ένα διαφορετικό πρόσωπο ως λύση συμβιβασμού. Σε αυτό το πεδίο της σεναριολογίας, μάλιστα, δεν λείπουν στην Αθήνα και εκείνοι που φτάνουν μέχρι το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως δυνητικής επιλογής!

Το βέβαιο είναι ότι η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ συνδέεται με ένα ευρύτερο πακέτο εθνικών επιδιώξεων και συμβιβασμών μεταξύ των ισχυρών πρωτευουσών της ευρωζώνης. Και για πρώτη φορά σε αυτό το σύνθετο παιχνίδι η Ελλάδα, λόγω της προεδρίας του Eurogroup, βρίσκεται στο τραπέζι όπου διαμορφώνονται οι συσχετισμοί (και όχι απλώς στην πλευρά εκείνων που πληροφορούνται εκ των υστέρων το αποτέλεσμα).

Η Motor Oil και η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Στην ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρά η Motor Oil μέσω δωρεάς για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η δωρεά αφορά στη χορήγηση του λογισμικού OSINT Elephantastic με άδεια χρήσης διάρκειας ενός έτους. Πρόκειται για εργαλείο ανοικτών πηγών πληροφοριών, γνωστών διεθνώς ως Open Source Intelligence (OSINT), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συλλογή, συσχέτιση και ανάλυση πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές στο πλαίσιο ψηφιακών ερευνών. Η Elephantastic είναι γαλλική πλατφόρμα, η οποία αναπτύσσεται από την Elephantastic Software και έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για χρήση από διωκτικές αρχές και υπηρεσίες πληροφοριών. Στην πράξη, η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να συσχετίζει διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών δεδομένων, όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις IP, γεωγραφικές πληροφορίες και φωτογραφίες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας περισσότερο ολοκληρωμένης εικόνας του ψηφιακού αποτυπώματος που εξετάζεται σε μια έρευνα και η ανάδειξη πιθανών συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών δεδομένων. Σύμφωνα με την ίδια την Elephantastic, η τεχνολογία της διαθέτει εργαλεία οπτικοποίησης, μέσω των οποίων μπορούν να αποτυπώνονται σχέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ προσώπων, οργανισμών και άλλων ψηφιακών στοιχείων.

Η PepsiCo Hellas μπαίνει στις ζωοτροφές

Σε τροποποίηση του καταστατικού της προχώρησε η PepsiCo Hellas, διευρύνοντας το πεδίο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των ζωοτροφών. Σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση, στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται πλέον η εισαγωγή, η εξαγωγή, η αγορά, η πώληση, η διανομή και γενικότερα η εμπορία και εκμετάλλευση ζωοτροφών, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας χονδρικού εμπορίου ζωοτροφών, καθώς και η διάθεση σε τρίτους υποπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγή τροφίμων και είναι κατάλληλα για ζωοτροφική χρήση. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα θα μπορούν να διατίθενται ως πρώτες ύλες για ζωοτροφές, εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο στο αντικείμενο της εταιρείας και την εμπορική αξιοποίηση υλικών που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία τροφίμων.

Η Halo Technologies

Την προσωρινή εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της ιρλανδικής Halo Technologies Surveillance Solutions ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη δραστηριότητας της εταιρείας στη χώρα μας. Η Halo Technologies Surveillance Solutions έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας. Η δραστηριότητα του ομίλου επικεντρώνεται στις κάμερες που προσαρμόζονται στο σώμα (body-worn cameras), οι οποίες συνδυάζονται με το HALOS Vault, την cloud πλατφόρμα διαχείρισης του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφουν οι συσκευές. Παρά το αντικείμενο της εταιρείας στον χώρο των καμερών και των συστημάτων επιτήρησης, η απόφαση για την εγκατάσταση στην Ελλάδα προσδιορίζει με σαφήνεια διαφορετικό και συγκεκριμένο αντικείμενο για το ελληνικό γραφείο. Δεν προβλέπει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, εμπορική διάθεση καμερών ή παροχή υπηρεσιών επιτήρησης στην ελληνική αγορά. Το γραφείο θα ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη λογισμικού, τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται προς τα κεντρικά της εταιρείας στην Ιρλανδία και προς τις συνδεδεμένες Halo Technologies Europe Limited στο Ηνωμένο Βασίλειο και Halo Americas Inc. στις ΗΠΑ.

Νέα εταιρεία από τον Δημήτρη Δερπάνη

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο που εκτείνεται από το consulting και την τεχνολογία έως τη διαφήμιση και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου προχώρησε ο Δημήτρης Δερπάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του D Group. Πρόκειται για την D Group Dimitrios Derpanis Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Στο σκοπό της περιλαμβάνονται το εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η διάθεση λογισμικού, η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και ιστοσελίδων, καθώς και η τεχνική υποστήριξη δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων. Το αντικείμενο της επεκτείνεται στην κυβερνοασφάλεια, στην επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και στη φιλοξενία ψηφιακών υποδομών. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, στην έρευνα αγοράς και τον γραφικό σχεδιασμό, αλλά και στην παραγωγή διαφημιστικών βίντεο και ψηφιακού περιεχομένου. Στους καταστατικούς σκοπούς εντάσσονται ακόμη η διοργάνωση συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Η νέα κίνηση έρχεται να προστεθεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Δημήτρη Δερπάνη, ο οποίος έχει παρουσία στην ιδιωτική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και σε τουριστικά εγχειρήματα. Στο τελευταίο σκέλος εντάσσεται και η δραστηριοποίηση του στην λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Ο Άλκης Δαυίδ

Στα 90 εκατ. δολάρια διατηρήθηκε η αποζημίωση που καλείται να καταβάλει ο γνωστός Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Άλκης Δαυίδ σε πρώην εργαζόμενή του, καθώς Εφετείο της Καλιφόρνιας απέρριψε την προσφυγή του και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. Η γυναίκα είχε περιγράψει στην αγωγή της σειρά περιστατικών από το 2016 έως το 2019, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις και βιασμό. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Λος Άντζελες χωρίς την παρουσία του Άλκη Δαυίδ. Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας είχε προηγουμένως διακόψει τη συνεργασία του με τους δικηγόρους που τον εκπροσωπούσαν και συνέχισε χωρίς συνήγορο στις ΗΠΑ. Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για τη δίκη. Το Εφετείο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι είχε πραγματική γνώση της διαδικασίας και παρέμενε ενήμερος για την πορεία της υπόθεσης, αλλά δεν εμφανίστηκε ούτε φρόντισε να εκπροσωπηθεί. Οι ένορκοι επιδίκασαν αρχικά συνολικά 900 εκατ. δολάρια, ποσό που το δικαστήριο έκρινε υπερβολικό και μείωσε στα 90 εκατ.: 10 εκατ. ως αποζημίωση και 80 εκατ. ως τιμωρητική αποζημίωση. Ο Άλκης Δαυίδ προσέφυγε κατά της απόφασης, όμως το Εφετείο απέρριψε την προσφυγή του, διατηρώντας σε ισχύ την επιδίκαση των 90 εκατ. δολαρίων.