Η στήλη έχει επισημάνει την επαναφορά του σεναρίου προεκλογικής διεξόδου του Πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό θώκο από ένα αν μη τι άλλο έγκριτο και όχι... εχθρικό για την κυβέρνηση Μέσο.

Το σενάριο μεταπήδησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κάποια ευρωπαϊκή θέση δεν είναι καινούργιο. Ωστόσο το επισημαίνουμε, διότι φρόντισε να το επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση η στήλη «Bigmouth» του Powergame.

Σύμφωνα με αυτήν, βρίσκεται υπό επεξεργασία σενάριο πρόωρης παραίτησης της Κριστίν Λαγκάρντ από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη άνοιξη αντί για τον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα πάντα με το επίμαχο δημοσίευμα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να είναι «κυρίαρχος στην κούρσα διαδοχής της».

«Το θέμα είναι αν ο αρχηγός Κυριάκος θα προτιμήσει έναν υψηλόβαθμο ευρωπαϊκό θώκο ή μια τρίτη τετραετία στη διακυβέρνηση της χώρας. Προς το παρόν και εξ όσων επιμένει να δηλώνει, γέρνει προς το δεύτερο, αν και μέχρι πρότινος δεν είχε προκύψει η πρόωρη φυγή της Λαγκάρντ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η στήλη έχει επισημάνει την επαναφορά του σεναρίου προεκλογικής διεξόδου του Πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό θώκο –και επομένως καθόδου της ΝΔ με άλλο αρχηγό στις εκλογές– από ένα αν μη τι άλλο έγκριτο και όχι... εχθρικό για την κυβέρνηση Μέσο, διότι μπορεί ο καθένας να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα. Και για τα διλήμματα Μητσοτάκη, και για την πραγματική δημοσκοπική εικόνα, και για τους εσωκομματικούς συσχετισμούς...

Η στήλη θα επανέλθει στο θέμα κατόπιν ρεπορτάζ...

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Ε.Σ.