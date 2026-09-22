Φιλοδοξία του είναι να αυτοματοποιήσει σε τέτοιο βαθμό την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ώστε να μετατραπεί σε μια απλή, μηνιαία υπηρεσία, κάτι που πληρώνεις χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά να σκέφτεσαι γι’ αυτό.

Ο Ahad Ali τον Μάιο του 2025 ήταν ένας επιτυχημένος λογιστής. Είχε υπό την επίβλεψή του μια ομάδα 20 υπαλλήλων και διαχειριζόταν περισσότερες από 2.000 φορολογικές δηλώσεις τον χρόνο. Ασχολούνταν με το να κρατά λογιστικά, να υπολογίζει το ΦΠΑ και να συμπληρώνει φορολογικές δηλώσεις.

Όμως, όσο περισσότερο δούλευε με τα υπάρχοντα λογιστικά εργαλεία, τόσο περισσότερο απογοητευόταν. Ιδιαίτερα με το QuickBooks και γενικότερα με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το λογιστικό λογισμικό. Κάποια στιγμή άρχισε να αναρωτιέται αν οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται πραγματικά ακόμη ένα καλύτερο λογιστικό πρόγραμμα.

Η απάντηση που έδωσε στον εαυτό του ήταν όχι. Αυτό που χρειάζονται, σκέφτηκε, είναι λιγότερη λογιστική διαδικασία. Ιδανικά, κάτι που απλώς θα κάνει τη δουλειά για λογαριασμό τους.

Έτσι γεννήθηκε η Tabby. Η ιδέα είναι αρκετά απλή. Αντί να πρέπει να ασχολείται συνεχώς με βιβλία, παραστατικά και οικονομικά στοιχεία, η Tabby προσπαθεί να τα διαχειρίζεται όλα στο παρασκήνιο. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα περιβάλλον λογιστικής σε πραγματικό χρόνο. Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από τα έγγραφα του πελάτη και προσφέρει μια εικόνα για τα οικονομικά της επιχείρησης που ενημερώνεται συνεχώς.

Για να το πετύχει αυτό, η Tabby χρησιμοποιεί το Plaid, μέσω του οποίου εισάγει δεδομένα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί έναν πίνακα ελέγχου που δείχνει σε πραγματικό χρόνο την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Υπάρχει επίσης μια έκδοση της Tabby σχεδιασμένη για λογιστικά γραφεία, ως μια πιο έξυπνη εναλλακτική στο QuickBooks. Ωστόσο, ο τελικός στόχος του Ali είναι η τεχνολογία να φτάσει απευθείας στις μικρές επιχειρήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φιλοδοξία του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Να αυτοματοποιήσει σε τέτοιο βαθμό την τήρηση βιβλίων, ώστε να μετατραπεί σε μια απλή, μηνιαία υπηρεσία, κάτι που πληρώνεις χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά να σκέφτεσαι γι’ αυτό.

«Το QuickBooks ψηφιοποίησε την τήρηση βιβλίων», λέει ο Ali. Η Tabby, όμως, θέλει να κάνει ένα βήμα παραπέρα, το λογισμικό να υπάρχει, αλλά να γίνεται σχεδόν αόρατο στον χρήστη.

Και φαίνεται πως η ιδέα έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει ανταπόκριση. Δεκατέσσερις μήνες μετά την έναρξη της προσπάθειας, περίπου 5.500 μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Η Tabby έχει φτάσει περίπου τα 100.000 δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, ενώ η ομάδα της αποτελείται από μόλις επτά άτομα: τον Ali, τον τεχνικό συνιδρυτή του, τέσσερις μηχανικούς λογισμικού και ένα άτομο που ασχολείται με την ανάπτυξη της αγοράς.

Τώρα η εταιρεία ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα, με την κυκλοφορία του Tabby Talk, ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν με την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα.

Η Tabby δεν κινείται, βέβαια, σε έναν χώρο χωρίς ανταγωνισμό. Απέναντί της βρίσκονται το QuickBooks, η Rillet, η οποία έχει τη στήριξη της Sequoia, αλλά και εργαλεία οικονομικής διαχείρισης που αναπτύσσονται από τους μεγάλους παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως ο Ali πιστεύει ότι η Tabby μπορεί να βρει τη δική της θέση στην αγορά, εστιάζοντας στις ίδιες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βοήθησαν και τη δική του λογιστική εταιρεία να αναπτυχθεί. «Όλα όσα βλέπουμε μας κάνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος και για άλλους παίκτες, επειδή η αγορά είναι μεγάλη», δήλωσε ο Ali στο TechCrunch. «Υπάρχουν άλλες 30 εκατομμύρια επιχειρήσεις».

Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως ο Ali πιστεύει ότι η Tabby μπορεί να βρει τη δική της θέση στην αγορά, εστιάζοντας στις ίδιες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βοήθησαν και τη δική του λογιστική εταιρεία να αναπτυχθεί.