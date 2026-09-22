Ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι, με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική του μέτρου να παραμένει σε ισχύ.

Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα κριτήρια και στους δικαιούχους, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επιβαρύνσεις των νοικοκυριών από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Αυξάνεται το ποσό

Ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι, με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική του μέτρου να παραμένει σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η κλιματική διαφοροποίηση, μέσω της οποίας προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Η αύξηση του επιδόματος αποτελεί το ένα σκέλος της κυβερνητικής παρέμβασης για τον φετινό χειμώνα. Το δεύτερο αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η προηγούμενη περίοδος. Με βάση τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, χωρίς πρόσθετη παρέμβαση η τιμή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.

Βαρύτητα στις ψυχρότερες περιοχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να δίνεται στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Περιοχές όπως η Κοζάνη και η Δράμα, όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι μεγαλύτερες, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υψηλότερη ενίσχυση βάσει των κλιματικών συντελεστών.

Αμετάβλητα παραμένουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης φτάνει τις 24.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

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Παραμένουν επίσης τα περιουσιακά κριτήρια, με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Πρόσθετες παρεμβάσεις

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων εφόσον οι διεθνείς τιμές της ενέργειας κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα. Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών βρίσκονται παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, είτε μέσω του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είτε μέσω του ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

Το εύρος των πρόσθετων μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και τις αντοχές του προϋπολογισμού, με βασικό στόχο τον περιορισμό της τελικής επιβάρυνσης των καταναλωτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.