Η Ουάσιγκτον θα επιχειρήσει να καταστήσει πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εντείνουν δραστικά την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να δηλώνει ότι από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου όλες οι ιρανικέςαεροπορικές εταιρείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα ουσιαστικό διεθνές «μπλόκο».

Μιλώντας στο CNBC ο Μπέσεντ εξήγησε ότι η Ουάσιγκτον θα επιχειρήσει να καταστήσει πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε καύσιμα, υπηρεσίες εδάφους και πώληση εισιτηρίων.

«Αν προσγειωθούν, δεν μπορείτε να τους παρέχετε καύσιμα. Δεν μπορείτε να τους παρέχετε υπηρεσίες προσγείωσης, δεν μπορείτε να τους πουλάτε εισιτήρια, διαφορετικά θα αποκλειστείτε από το σύστημα του δολαρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

Στο στόχαστρο και οι οικονομικοί εταίροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί πίεση στο Ιράν «όπως ποτέ άλλοτε», επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσει τη δυνατότητα τρίτων χωρών, τραπεζών και επιχειρήσεων να διευκολύνουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσονται και οι κυρώσεις που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος της ρωσικής κρατικά ελεγχόμενης VTB Bank, στοχεύοντας οικονομικούς και επιχειρηματικούς εταίρους του Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην περιοχή αποκτούν ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να προχωρά σε υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η βρετανική Βασιλική Αεροπορία θα παρέχει δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού σε σαουδαραβικά αεροσκάφη.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση προβλέπεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες και θα επανεξετάζεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Όπως ανέφερε, η βρετανική κυβέρνηση ενεργεί με στόχο την προστασία των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση ανοικτών των κρίσιμων διαδρομών μεταφοράς πετρελαίου.

Στο επίκεντρο οι θαλάσσιες οδοί της Μέσης Ανατολής

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής. Οι Χούθι έχουν καταλάβει πρόσφατα το νησί Περίμ της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας την παρουσία τους στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές.

Η στρατηγική σημασία του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τη Σαουδική Αραβία, καθώς αποτελεί εναλλακτική δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ. Μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης, το Ριάντ έχει τη δυνατότητα να διοχετεύει μέρος της παραγωγής του προς λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής εμπλοκής

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και ευρωπαϊκών χωρών στην υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, υποδηλώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ συμμάχων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι τελευταίες εξελίξεις συνδέουν πλέον ακόμη στενότερα την οικονομική πίεση προς το Ιράν με την ασφάλεια των ενεργειακών και εμπορικών οδών της Μέσης Ανατολής, καθώς η αντιπαράθεση επεκτείνεται από το πεδίο των κυρώσεων στις αερομεταφορές και στις στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες διόδους της περιοχής.