Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού υποχώρησαν κατά περίπου 4%, στα 96,15 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα, με το αμερικανικό αργό να επιστρέφει κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενων συνομιλιών με το Ιράν ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού υποχώρησαν κατά περίπου 4%, στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε πτώση 3,3%, στα 100,47 δολάρια. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών για το αργό, αν και οι τιμές εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο άνω του 11% από την αρχή του μήνα.

Η αποκλιμάκωση των τιμών ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοικτός σε μια συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφασίσει, τουλάχιστον προς το παρόν, να μην προχωρήσει σε βομβαρδισμούς κατά των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, παρά τις σχετικές πιέσεις από τη Σαουδική Αραβία.

Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν μέρος του γεωπολιτικού premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου, την ώρα που οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από ό,τι αρχικά φοβόταν η αγορά, παρά τα προβλήματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

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Αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε έκθεσή τους στις 18 Σεπτεμβρίου ότι οι πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν «απροσδόκητα ισχυρές», παρά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι συνολικές ροές πετρελαίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες, επίπεδο πάντως χαμηλότερο κατά 6,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025.

Η αβεβαιότητα, ωστόσο, παραμένει υψηλή, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι για την προσφορά. Ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, προαναγγέλλοντας παράλληλα σημαντικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.