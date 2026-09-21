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Η φωτιά ξεκίνησε από το πατάρι της επιχείρησης

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (21/09) σε εστιατόρειο στο Αιγάλεω, επί της οδού Αγίας Λαύρας.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 17:45 και άμεσα έσπευσαν δυνάμεις στο σημείο για την κατάσβεσή της. Πιο συγκεκριμένα, επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά ξεκίνησε από το πατάρι της επιχείρησης, με τις φλόγες να μην εξαπλώνονται σε παρακείμενα κτίρια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .