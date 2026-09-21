Το ιατρικό εύρημα που εντοπίστηκε μετά τον θάνατο του 15χρονου μαθητή που κατέρρευσε και πέθανε χθες στη Λάρισα.

Η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου μαθητή που πέθανε αιφνίδια στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς στην Λάρισα έδειξε ευρήματα υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Σύμφωνα με το onlarissa.gr πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό εύρημα που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να υπάρχει γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, η διερεύνηση δεν σταματά στο συγκεκριμένο εύρημα. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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Ιατρικές πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα στο onlarissa.gr ότι ο 15χρονος ήταν ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς γνωστό ιστορικό υγείας, και ότι οι οικείοι του τον είχαν εντοπίσει πεσμένο μπρούμυτα, ενώ έβγαζε αφρούς. Όταν έφθασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο καρδιακός ρυθμός του ήταν μη απινιδώσιμος, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι πάθηση κατά την οποία παρατηρείται πάχυνση του καρδιακού μυός και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση θα προκύψει μόνο μετά την ολοκλήρωση και των εργαστηριακών εξετάσεων.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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40 λεπτά περίμενε το ασθενοφόρο πριν ξεψυχήσει

Το παιδί κατέρρευσε αιφνίδια το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να έχει προηγουμένως αναφερθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγγενείς του τον εντόπισαν πεσμένο μπρούμυτα και κάλεσαν το ΕΚΑΒ ζητώντας άμεσα βοήθεια. Ακολούθησε δεύτερη κλήση, καθώς η κατάσταση του 15χρονου είχε επιδεινωθεί και, σύμφωνα με την περιγραφή των οικείων του, δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Ασθενοφόρο αναζητήθηκε για τη διακομιδή του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τελικά μετακινήθηκε πλήρωμα από τη Λάρισα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο σε κοντινότερο σημείο. Το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 45 λεπτά αργότερα. Ο γιατρός και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 15χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

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Τι απαντάει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρει τα εξής:«Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κεντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

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