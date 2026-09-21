Μήπως το θαμπό δέρμα, οι μαύροι κύκλοι και η ωχρή όψη σημαίνουν έλλειψη σιδήρου; Τι ισχύει πραγματικά και πότε χρειάζεται ιατρικός έλεγχος.

Έχετε παρατηρήσει τελευταία ότι το πρόσωπό σας δείχνει πιο χλωμό, θαμπό ή κουρασμένο; Στα social media έχει εμφανιστεί ένας νέος όρος για αυτή την εικόνα: «ferritin face».

Η συγκεκριμένη έκφραση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο διαδίκτυο, όμως δεν αποτελεί ιατρική διάγνωση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια που να ορίζουν τι ακριβώς είναι το «ferritin face». Η φερριτίνη, ωστόσο, είναι απολύτως πραγματική και αποτελεί σημαντικό δείκτη για τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό.

Τι είναι η φερριτίνη;

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο στον οργανισμό. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι τα αποθέματα σιδήρου έχουν μειωθεί.

Η σιδηροπενία μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους και, όταν είναι σημαντική και παραμένει χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία.

Χλωμό πρόσωπο δεν σημαίνει απαραίτητα αναιμία

Η ωχρότητα, οι μαύροι κύκλοι ή η θαμπή όψη μπορεί εύκολα να αποδοθούν στην κούραση, την έλλειψη ύπνου ή σε πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη έλλειψης σιδήρου.

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Η αναιμία μπορεί να συνοδεύεται από πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα, όπως έντονη κόπωση, δύσπνοια, πονοκέφαλο, ζάλη, αίσθημα παλμών και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Σε σοβαρές και παρατεταμένες περιπτώσεις σιδηροπενίας μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και ταχυκαρδία, δύσπνοια ή πόνος στο στήθος.

Μην κάνετε διάγνωση από το TikTok

Η δημοτικότητα του όρου «ferritin face» δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος με χλωμό ή κουρασμένο πρόσωπο έχει έλλειψη σιδήρου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ουσιαστικά απέναντι στην αυτοδιάγνωση μέσω των social media. Η διαπίστωση σιδηροπενίας απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και εξετάσεις αίματος και όχι απλώς την παρατήρηση της εμφάνισης στον καθρέφτη.

Από τη διατροφή μέχρι τη θεραπεία

Όταν διαπιστώνεται έλλειψη σιδήρου, η αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία και τη σοβαρότητά της. Τροφές όπως το κρέας και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν σίδηρο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί θεραπεία με συμπληρώματα σιδήρου.

Η ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου αποτελεί επίσης θεραπευτική επιλογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι κάτι που χρειάζεται κάποιος απλώς επειδή διαπίστωσε μαύρους κύκλους ή χλωμή επιδερμίδα.

Πότε χρειάζεται να απευθυνθείτε σε γιατρό

Αν η κόπωση είναι επίμονη ή συνυπάρχουν δύσπνοια, ζάλη, ταχυκαρδίες, πονοκέφαλοι ή προβλήματα συγκέντρωσης, είναι σημαντικό να γίνει ιατρικός έλεγχος.

Ο γιατρός μπορεί να αναζητήσει την αιτία μιας πιθανής έλλειψης σιδήρου, η οποία μπορεί να σχετίζεται με παράγοντες όπως η αυξημένη απώλεια αίματος κατά την περίοδο, αλλά και με άλλα υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Το βασικό συμπέρασμα; Το «ferritin face» είναι ένας δημοφιλής όρος των social media, όχι μια επίσημη ιατρική διάγνωση. Αν ανησυχείτε για τα επίπεδα σιδήρου σας, ο ασφαλέστερος δρόμος είναι οι κατάλληλες εξετάσεις και η συμβουλή γιατρού — όχι μια διάγνωση μπροστά στον καθρέφτη.