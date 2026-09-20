Δείτε αναλυτικά τους τυχερούς αριθμούς.

Ένας και μόνο υπερτυχερός κατάφερε να πετύχει τον απόλυτο συνδυασμό στην αποψινή (20/9) κλήρωση του Τζόκερ και να κερδίσει το εντυπωσιακό ποσό των 9,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το τυχερό δελτίο ήταν το μοναδικό που έπιασε την πρώτη κατηγορία, με αποτέλεσμα ολόκληρο το μεγάλο έπαθλο να καταλήξει σε έναν παίκτη. Έτσι, μια συνηθισμένη συμμετοχή στο Τζόκερ μετατράπηκε σε κέρδος εκατομμυρίων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο πίνακας κερδών

Παράλληλα, στη δεύτερη κατηγορία υπήρξαν δύο τυχεροί που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Στα ύψη το μεγάλο έπαθλο

Το ποσό είχε αυξηθεί σημαντικά μετά τις προηγούμενες κληρώσεις, καθώς δεν είχε βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία. Το mega τζακ ποτ είχε ανεβάσει το ενδιαφέρον των παικτών, μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε τελικά το δελτίο που «ξεκλείδωσε» τα εκατομμύρια.

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Ο νικητής, ο οποίος καλείται πλέον να εξαργυρώσει το τυχερό δελτίο ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, κερδίζει κάτι παραπάνω από 9.600.000 ευρώ, ποσό που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα έπαθλα των τελευταίων κληρώσεων.

Οι τυχεροί αριθμοί

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=H0PgsP5Av2k}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: