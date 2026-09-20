Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Τη νίκη της Die Linke στις εκλογές στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του στην οποία κάνει λόγο για «ιστορική νίκη για την Αριστερά» και υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα στέλνει μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η Ελίφ Εράλπ με τη στήριξη του Die Linke σημείωσε μια ιστορική νίκη για την Αριστερά στις εκλογές στο Βερολίνο. Μια νίκη στις τοπικές εκλογές που γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά:

«Η Ελίφ Εράλπ με τη στήριξη του Die Linke σημείωσε μια ιστορική νίκη για την Αριστερά στις εκλογές στο Βερολίνο. Μια νίκη στις τοπικές εκλογές που γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Στη Γερμανία της συγκυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών, όπου η ακροδεξιά συνεχώς δυναμώνει, το αδελφό μας κόμμα Die Linke ενισχύεται σταθερά και αποφασιστικά.

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Η Αριστερά στο Βερολίνο ύψωσε τείχος στους φασίστες του AfD. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αισθάνεται υπερηφάνεια για την νίκη του αδελφού κόμματος Die Linke».