Μέσα σε λίγα λεπτά, ο σκοτεινός ουρανός πάνω από τη Σαντορίνη φωτίστηκε από τις εκρήξεις, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που θύμισε στους θεατές τη δύναμη του ηφαιστείου και τη βαθιά σχέση του νησιού με τη γεωλογική του ιστορία.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη Σαντορίνη καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής αναπαράστασης της ιστορικής έκρηξης του ηφαιστείου, με τον ουρανό να φωτίζεται και το σκηνικό να παραπέμπει στις δραματικές στιγμές μιας μεγάλης ηφαιστειακής έκρηξης.

Η αναπαράσταση μετέφερε το κοινό σε μια άλλη εποχή, αναδεικνύοντας με εντυπωσιακό τρόπο το ηφαιστειακό παρελθόν του νησιού. Φωτεινά εφέ και εκρήξεις δημιούργησαν ένα σκηνικό που έκανε τη νύχτα να μοιάζει με ημέρα, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Σαντορίνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μεγάλη Μινωική έκρηξη, ένα από τα σημαντικότερα ηφαιστειακά γεγονότα της προϊστορίας της Μεσογείου. Η έκρηξη του ηφαιστείου διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σημερινό τοπίο του νησιού και αποτελεί μέχρι σήμερα κεντρικό στοιχείο της ιστορίας και της ταυτότητάς του.

Η σύγχρονη αναπαράσταση επιχείρησε να αποδώσει, με οπτικά και ηχητικά μέσα, την ένταση ενός τέτοιου φαινομένου, δημιουργώντας ένα θέαμα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

{https://www.youtube.com/watch?v=H_3Yq3xSAto}