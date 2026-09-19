Μάχη μέχρι τελικής πτώσης στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολυμπιακός παρότι το πάλεψε τελικά ηττήθηκε με 89-93 από την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του 1ου Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το βράδυ του Σαββάτου 19/9. Οι Πειραιώτες είχαν τις ευκαιρίες να πάρουν το τρόπαιο αλλά πλήρωσαν τα λάθη που έκαναν με αποκορύφωμα το πάτημα της γραμμής από τον Μοντέρο στο φινάλε του αγώνα με το σκορ στο 89-91 υπέρ των Ισπανών.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ που σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η παρουσία του Ντόντα Χολ που είχε 13 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ και ο MVP της EuroLeague σκόραρε τους πρώτους πόντους της ομάδας μας στον τελικό.

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Η Ρεάλ ξεκίνησε καλύτερα στον τελικό και τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο μπόρεσε να προηγηθεί με 8-4 στο πεντάλεπτο. Ο Ολυμπιακός λίγο μετά το τηλεοπτικό τάιμ-άουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (11-11) με καλάθι του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου, που έκανε το ντεμπούτο του για φέτος. Ωστόσο αμέσως μετά η αντίδραση των πρωταθλητών Ευρώπης στο transition παιχνίδι της Ρεάλ ήταν εντελώς λανθασμένη, ενώ παράλληλα η επίθεση δεν λειτουργούσε σωστά, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί να πάρουν προβάδισμα 9 πόντων στο φινάλε του δεκαλέπτου.

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Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Ολυμπιακός έδειχνε να ελέγχει κάπως το παιχνίδι και με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει 5 γρήγορους πόντους, μείωσε στο καλάθι, όμως και πάλι η Ρεάλ αύξησε τη διαφορά στους 10 (27-37), τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

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Ο Εμπάι Εντζάι ήταν φανταστικός στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου και μέσα από κάποιες καλές συνεργασίες με δημιουργό εκείνον, ο Ολυμπιακός μας μείωσε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους στην λήξη του ημιχρόνου (43-47).

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός φάνηκε να ελέγχει αρχικά το παιχνίδι, καθώς με πρωταγωνιστές τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ έφτασε στο +5 (65-60), όμως η «Βασίλισσα» είχε τις λύσεις από την περιφέρεια. Ο Ντεκ πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα και άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα εκ νέου, με τον Ολυμπιακό που είχε διψήφιους τους Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ να μειώνει εντέλει σε διαφορά ενός σουτ (72-75) στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η Ρεάλ εμφανίστηκε καλύτερη και στην έναρξη της τέταρτης περιόδου και πήρε για ακόμη μια φορά διψήφιο προβάδισμα (72-82), ενώ τίποτα δεν έδειχνε να πηγαίνει καλά για τον Ολυμπιακό. Οι Πρωταθλητές Ευρώπης με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ έκαναν μια τελευταία απόπειρα να φέρουν «τούμπα» τον τελικό, αλλά ο Μοντέρο πάτησε γραμμή στην πιο κρίσιμη κατοχή (με τη διαφορά στους δύο πόντους) και σε μια αμφισβητούμενη φάση η Ρεάλ πήρε επιθετικό ριμπάουντ με τον Καμπαρό και τελικά σκόραρε με τον Φελίς για να κλειδώσει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93.