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Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: LIVE ο μεγάλος τελικός του Super Cup της Euroleague

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: LIVE ο μεγάλος τελικός του Super Cup της Euroleague Φωτογραφία: (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Μάχη για το τρόπαιο στο Άμπου Ντάμπι το βράδυ του Σαββάτου 19/9.

Τη δική τους μάχη δίνουν το βράδυ του Σαββάτου 19/9 οι Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του 1ου Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου της διοργάνωσης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 στην Etihad Arena, σε μια αναμέτρηση που ξυπνά φυσικά τις μνήμες από τις 24 Μαΐου. Τότε, στο Telekom Center Athens, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ και σήκωσε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας.

Τώρα, οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους μια νέα σελίδα. Το διακύβευμα είναι διαφορετικό, αλλά το όνομα του αντιπάλου αρκεί για να δώσει ξεχωριστό βάρος στον τελικό. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, όμως έκαναν εντυπωσιακή επιστροφή στην τέταρτη περίοδο και τελικά πήραν τη νίκη με 92-90.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν αυτός που μπήκε μπροστά όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε λύσεις, οδηγώντας την αντεπίθεση και δίνοντας στον Ολυμπιακό το εισιτήριο για τον τελικό.

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Η Ρεάλ, από την άλλη, χρειάστηκε παράταση για να λυγίσει την Ντουμπάι. Οι γηπεδούχοι έστειλαν το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο με τρίποντο του Καμπαρό στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως εκεί η ισπανική ομάδα κράτησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη νίκη με 98-95.

Ο τελικός έχει ακόμη μία ιδιαιτερότητα. Το Super Cup της Ευρωλίγκας κάνει την πρώτη του εμφάνιση και, επομένως, ο νικητής θα γίνει ο πρώτος κάτοχος του τροπαίου. Για τον Ολυμπιακό, υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Αν επικρατήσει, θα ολοκληρώσει ένα ευρωπαϊκό νταμπλ μέσα σε λίγους μήνες, προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας τον Μάιο.

Η Ρεάλ, βέβαια, θέλει τη δική της απάντηση μετά την ήττα στον τελικό της Αθήνας. Και κάπως έτσι, τέσσερις μήνες μετά, οι δύο μεγάλες ομάδες συναντιούνται ξανά για έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση


LIVE

  • Ο Γιάντουνεν με τρίποντο κάνει το 41-47

    20:54:50

    Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας

  • Ο Εντιαγέ μειώνει σε 41-44

    20:52:27

    Από την ασίστ του Τζόσεφ.

  • Μειώνει ο Φουρνιέ

    20:49:50

    Ο Εβάν Φουρνιέ με 1/2 βολές κάνει το 35-42 με 01:22 να απομένει για το φινάλε του ημιχρόνου.

  • Πολλά παράπονα από τον Μπαρτζώκα

    20:43:34

    Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πολλά παράπονα για την εικόνα των παικτών του.

  • Στο -8 ο Ολυμπιακός

    20:41:53

    Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 29-37

  • Σερί 6-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης

    20:35:45

    Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει το 33-24

  • Φουρνιέ για τρεις και 24-27

    20:31:18

    Η μάχη στο Άμπου Ντάμπι συνεχίζεται.

  • Τέλος πρώτου δεκάλεπτου στον τελικό

    20:24:41

    Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 24-15 του Ολυμπιακού.

  • Στο +7 η Ρεάλ Μαδρίτης

    20:17:19

    Οι Ισπανοί κάνουν το 12-19

  • Μειώνει σε 11-9 ο Ντόρσεϊ

    20:14:11

    Καλάθι από τον Έλληνα άσο.

  • Μπροστά με 11-7 η Ρεάλ Μαδρίτης

    20:13:35

    Δείτε τα στατιστικά πατώντας ΕΔΩ

  • Δυναμικό ξεκίνημα από την Ρεάλ Μαδρίτης

    20:08:09

    Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 2-6 του Ολυμπιακού.

  • Oι εικόνες πριν το τζάμπολ

    20:01:06

    {https://x.com/EuroLeague/status/2101354615643992159}

  • Όλα έτοιμα να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση στο Άμπου Ντάμπι

    19:59:59

    Αφού ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις των δυο ομάδων πλέον όλα είναι έτοιμα να αρχίσει ο μεγάλος αγώνας.

  • Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα

    19:54:40

    Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

  • Έτοιμος για τη μεγάλη μάχη ο Ολυμπιακός!

    19:54:03

    Καλησπέρα φίλες και φίλοι ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μάχη στον τελικό του Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

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