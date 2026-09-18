Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha!

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η σειρά – φαινόμενο του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 22:00.

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας…

Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό - πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

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Μη χάσετε τη Δευτέρα στις 22:00 – Πρεμιέρα, Επεισόδιο 01

Η Όλγα που δουλεύει ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ, εδώ και δέκα χρόνια ζει μια απόλυτα μοναχική ζωή σε ένα σπίτι πνιγμένο από οδυνηρές αναμνήσεις. Δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα.

Δουλειά, μια στάση μετά το σχόλασμα στο αγαπημένο της ζαχαροπλαστείο όπου τρώει μόνο μία κουταλιά από πάστα αμυγδάλου, πληρώνει και μετά πηγαίνει σπίτι της.

Όσοι την γνωρίζουν την θεωρούν μοναχική και καταθλιπτική. Στην πραγματικότητα η Όλγα ζει και μια άλλη, κρυφή ζωή και μέσα απ’ αυτήν γνωρίζει τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη.

Τρείς άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες με τις οποίες η Όλγα φροντίζει να προσαρμοστεί ώστε να έρθει όσο πιο κοντά τους μπορεί.

«ΡΙΦΙΦΙ»: Μη χάσετε την Τρίτη στις 22:00 – Επεισόδιο 02

Η Όλγα στο ζαχαροπλαστείο κλείνει κοινό ραντεβού με τους τρεις άντρες που τους έχει συστηθεί με άλλο όνομα και ως άλλη περσόνα και κάτω από τα έκπληκτα βλέμματά τους, τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε.

Τους ζητάει να την βοηθήσουν να ληστέψει την τράπεζα Ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από το ζαχαροπλαστείο.

Φεύγει αφήνοντάς τους να αποφασίσουν.

Έπειτα ζητάει την βοήθεια και την σύμπραξη του Μανώλη, του πρώην συνεταίρου του άντρα της σε μάντρα με υλικά οικοδομών και κείνος μετά τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, δέχεται, απελπισμένος από τα προσωπικά του ζόρια αλλά και δεσμευμένος από μία υπόσχεση που της είχε δώσει στο παρελθόν.

Μη χάσετε την Τετάρτη στις 22:15 – Επεισόδιο 03

Η ξαφνική εμφάνιση του Θέμη του σερβιτόρου του ζαχαροπλαστείου και η επιμονή του να γίνει μέλος της ομάδας αναγκάζει την Όλγα, τον Μανώλη και τους υπόλοιπους να το δεχτούν.

Η ομάδα ενισχύεται και με δύο ακόμα νέα μέλη. Τον Αντώνη και τον Αργύρη. Μαθαίνουμε τις ιστορίες του καθενός. Η Όλγα και ο Μανώλης εξηγούν αναλυτικά το σχέδιο για την ληστεία της τράπεζας.

Έκπληκτοι οι άλλοι ακούν ότι πρέπει να μπουν από φρεάτιο και να σκάψουν υπόγειο λαγούμι αρκετών μέτρων για να φτάσουν στον χώρο των θυρίδων. Πράγμα ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Ποιος απ’ όλους θα λακίσει;

{https://www.youtube.com/watch?v=upf0LyozWng}