Στόχος του Γάλλου προέδρου να αποδεσμεύσει περισσότερα αποθέματα πετρελαίου.

Την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Συνόδου της Ομάδας της G7 ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την αντιμετώπιση του αλματώδους κόστους ενέργειας και το ενδεχόμενο αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης, κλειστής συνεδρίασης στο Προεδρικό Μέγαρο Ελιζέ, κατά την οποία συμμετείχαν και οι επικεφαλής των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, που οδηγούν τις τιμές των καυσίμων σε νέα ιστορικά υψηλά.

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι σοβαρή, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και των συνεπειών των πολέμων. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να παραμείνουμε ενωμένοι», υπογράμμισε ο Μακρόν.

Η δυσμενής δημοσιονομική προοπτική της Γαλλίας —η οποία έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στην απόφαση για δημοσιονομική περιστολή ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ το επόμενο έτος— καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μαζική επιδότηση των συνεχώς αυξανόμενων λογαριασμών ενέργειας από το κράτος. Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το υπουργικό συμβούλιο επεξεργάζεται προτάσεις για τη παροχή στοχευμένης οικονομικής ενίσχυσης.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι επιδίωξε τη διασφάλιση της γαλλικής πρόσβασης σε προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τις πρόσφατες συναντήσεις που είχε με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόσθεσε δε ότι πρόκειται να συζητήσει το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Aramco - Τέλος το αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

Σημειώνεται ότι η Aramco ενημέρωσε δύο πελάτες της στον κλάδο της διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη ότι δεν θα τους διατεθεί καθόλου αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση στον βασικό αγωγό του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες της Aramco λαμβάνουν συνήθως σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο μέσω των συμβολαίων προμήθειας, τα οποία διασφαλίζουν σταθερή ροή προμηθειών κάθε μήνα. Ωστόσο, οι παραδόσεις αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα με την απόφαση επί της ουσίας να αφορά όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές, αναφέρει το Bloomberg.

«Προσευχές» για ήπιο χειμώνα

Από την πλευρά τους οι NYT, σημειώνουν ότι η επισφαλής κατάσταση των ενεργειακών αποθεμάτων απειλεί να διαλύσει την έως σήμερα ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία η οποία άντεξε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Πολλά θα εξαρτηθούν — με δυσάρεστο και απρόβλεπτο τρόπο — από τον καιρό. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ήπιο χειμώνα, λένε οι αναλυτές. Ειδικότερα, η κατάσταση «γίνεται σοβαρή», δήλωσε ο Άνχελ Ταλαβέρα, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην «Oxford Economics», μια εταιρεία προβλέψεων και συμβουλευτικού παρόχου. Αλλά «δεν είναι ούτε κατά διάνοια καταστροφική».

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το φυσικό αέριο αποτελεί κρίσιμη πηγή καυσίμου, ειδικά τον χειμώνα, όταν περίπου το ένα τρίτο των κατοικιών το χρησιμοποιούν για θέρμανση. Η Ευρώπη εισάγει σχετικά λίγο από το φυσικό αέριο της απευθείας από τη Μέση Ανατολή, αλλά έχει γίνει περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και η αστάθεια στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας έχει αφήσει την Ευρώπη εκτεθειμένη, καθώς ανταγωνίζεται άλλους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Ασίας που είναι μεγάλοι εισαγωγείς φυσικού αερίου. Οι Αμερικανοί προμηθευτές LNG τείνουν να κατευθύνουν τις αποστολές σε όποιον είναι πρόθυμος να πληρώσει την υψηλότερη τιμή.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν σκαρφαλώσει σε περίπου 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 150% ακριβότερες από ό,τι ήταν στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτές είναι οι υψηλότερες τιμές από τις αρχές του 2023.

Μέχρι στιγμής, λίγοι αναλυτές ανησυχούν ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επικείμενες ελλείψεις φυσικού αερίου, αλλά προειδοποιούν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν ραγδαία.

«Δεν έχουμε πολλά περιθώρια για ένα μεγάλο επιπλέον σοκ», δήλωσε ο κ. Ταλαβέρα. «Είναι μια οικονομία που τα πάει καλά, αλλά η ανάπτυξη δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να δέχεται πολλά πλήγματα».

Οι κορυφαίοι αναλυτές έχουν αυξήσει ελαφρώς τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη φέτος. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δήλωσε ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί ελαφρώς περισσότερο φέτος λόγω της «μεγαλύτερης από την αναμενόμενη ανθεκτικότητας».

Λιγοστεύουν τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Αλλά στο παρασκήνιο, δημιουργείται μια νέα απειλή. Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης ήταν στο 68% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι πέρυσι την ίδια εποχή και τα χαμηλότερα σε ρεκόρ που χρονολογούνται από το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Κανονικά, οι φορείς εκμετάλλευσης και αποθήκευσης αγοράζουν φυσικό αέριο το καλοκαίρι, όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες, επειδή η ζήτηση είναι μικρότερη, και γεμίζουν τις δεξαμενές. Αλλά ο πόλεμος αύξησε τις τιμές αυτό το καλοκαίρι. Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης τζόγαραν και περίμεναν να μειωθούν οι τιμές, αλλά μετά από μια μέτρια πτώση μερικών μηνών από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές έχουν αυξηθεί ξανά καθώς η σύγκρουση παρατείνεται.

«Υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι Ευρωπαίοι αγοραστές ήλπιζαν ότι αυτή η κρίση θα τελείωνε πριν από τις αρχές του χειμώνα», δήλωσε ο Ρόναλντ Πίντο, αναλυτής φυσικού αερίου στην Kpler, μια εταιρεία δεδομένων του κλάδου.

«Αλλά η κρίση εξακολουθεί να υπάρχει».

Το πρόβλημα στην Ευρώπη ανά χώρα

Το πρόβλημα δεν είναι ομοιόμορφα αισθητό σε όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία, τα αποθέματα βρίσκονται στο 85%, αλλά στη Γερμανία, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου, τα αποθέματα βρίσκονται στο 56%!

Ορισμένες δε κυβερνήσεις προσέφεραν οικονομικά κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης αποθήκευσης για να καλύψουν τα αποθέματα το καλοκαίρι. Όχι όμως η γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο έχει αντισταθεί στις εκκλήσεις της βιομηχανίας για επιδοτήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις συμφόρησης στην προσφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις.

«Οι εταιρείες προμήθειας ενέργειας πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. «Αυτές οι εταιρείες έχουν συνάψει δεσμεύσεις προμήθειας με τους πελάτες τους, τις οποίες πρέπει να τηρούν ανά πάσα στιγμή — ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός κρύου χειμώνα. Γι' αυτό δεν θα υπάρξουν βιαστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Ωστόσο, αυτές οι διαφορές στην χωρητικότητα αποθήκευσης μεταξύ των χωρών δεν θα έχουν μεγάλη σημασία εάν υπάρξει ενεργειακή κρίση αυτόν τον χειμώνα. Οι τιμές θα αυξηθούν στη Γερμανία για να προσελκύσουν φυσικό αέριο που είναι αποθηκευμένο σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο κ. Πίντο.

Προς το παρόν, ο κ. Πίντο είπε ότι η Kpler προβλέπει ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, το μέσο επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα φτάσει το 75%, ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια, αλλά αρκετό για να περάσει ο χειμώνας.

Αυτό προϋποθέτει ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις που προβλέπουν έναν ήπιο χειμώνα λόγω του Ελ Νίνιο θα ισχύσουν, οδηγώντας σε υψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ένα κύμα ψύχους στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να διαταράξει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει απρόβλεπτος. Ή ένα ακόμη κακό σενάριο είναι η παραγωγή ενέργειας στη Νορβηγία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να διακοπεί για απρόβλεπτους λόγους.

Στο τέλος της… ημέρας, ο καιρός είναι η «κρίσιμη μεταβλητή παράμετρος» που κανείς δεν είναι σίγουρος πώς θα εξελιχθεί.