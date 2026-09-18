«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κώστα Τασούλα.

«Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα , θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα, μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας: Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel».

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη.

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες» είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων»

Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλίδες ασφαλείας.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επενδυτές πιστώνουν στην Ελλάδα τη δημοσιονομική της πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η χώρα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, δηλαδή από τέσσερις χώρες της G7.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της διαφορετικής εικόνας που έχει διαμορφωθεί για την ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, ενώ η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η χώρα δημιουργεί δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους, ενώ ταυτόχρονα έχει τα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.

Τασούλας: Μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους

«Έχετε πυρετώδη δραστηριότητα. Βρεθήκατε από το Καστελόριζο στη Νέα Υόρκη», είπε ο κ. Τασούλας στον Πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντας «βαρύ και δύσκολο» ότι όσα συμβαίνουν διεθνώς έχουν επίπτωση στην καθημερινότητα.

«Ο λαός λέει βαριά η καλογερική, το ίδιο θα πω γι’ αυτό που επωμίζεται μία κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα διευκολυνθούν οι πολίτες σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία. Μπορείτε νομίζω να πείσετε τους Ευρωπαίους ότι έχει νόημα μια εξαίρεση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό.

Σχετικά με τις αγορές ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι «η χώρα μας είναι σε καλύτερη μοίρα γιατί προσπαθούμε να δίνουμε από όσα έχουμε».

«Θα καταφέρετε με γενικότερη συναίνεση από τον πολιτικό κόσμο να απαλύνετε τα ζητήματα προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών και να ξεπεραστούν όσα προιωνίζονται» πρόσθεσε και καταλήγοντας ανέφερε: «Δέχτηκα 11 νέους πρέσβεις, μεταξύ αυτών από τη Γαλλία, το Ισραήλ, τη Νιγηρία, τις χώρες της Βαλτικής και μού έκανε εντύπωση πόσο θετικά αντιλαμβάνονται την Ελλάδα. Ομως όλοι μίλησαν για αστάθεια που έχει επίπτωση στο εσωτερικό τους μέτωπο. Συνεπώς δεν είστε μόνος. Έχετε το δυσμενές προνόμιο να είστε παλιός στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια κι έχετε βάσιμες πιθανότητες να τούς πείσετε. Εύχομαι κάθε επιτυχία».

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