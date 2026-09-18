Επίθεση στην ΕΛΑΣ έκανε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις Ιωακειμίδη νωρίτερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Επίθεση στην ΕΛΑΣ κάνει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Τομεάρχη της ΕΛΑΣ κ. Ιωακειμίδη.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το ΠΑΣΟΚ, το στέλεχος της ΕΛΑΣ και τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γιώργος Ιωακειμίδης, αποκάλυψε τους πολιτικούς στόχους του ΙΧ κόμματος του κ. Τσίπρα.

Όπως δήλωσε, πρωταρχικός τους στόχος είναι «να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους» και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ «Ο κ. Τσίπρας, που αποδείχθηκε «χρυσός χορηγός» του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτόν τον τίτλο ούτε το 2027».

«Στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να επιλέξει την παράταξη που έχει το σχέδιο, τα στελέχη και το όραμα για να γυρίσει σελίδα η χώρα. Να βάλει τέλος σε μία διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, αναξιοκρατία, χαμένες ευκαιρίες για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών και αδιέξοδα για μια σειρά από κοινωνικές ομάδες» καταλήγει.