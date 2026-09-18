«Γιατί τώρα θα πληρώσουμε 3,5 δισ. ευρώ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το κάνουμε για να μην γίνει ντου», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Για τη δήλωσή του περί πιθανού «ντου» από την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας της χώρας, η οποία προκάλεσε αναταράξεις στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Δεν είπα για ‘Μητσοτάκης ή Ερντογαν’. Αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης. Είπα ότι η Ελλάδα είναι σε μια μόνιμη εθνική διακινδύνευση, είπα ότι η Ελλάδα δεν έχει το περιθώριο και την πολυτέλεια να παραμείνει ακυβέρνητη ούτε μία ώρα. Όταν έρχεται το ερώτημα «ποιος;», η απάντηση έρχεται σαφώς. Όπως είναι διαμορφωμένος ο χάρτης σήμερα η μόνη προοπτική ισχυρής, σταθερής κυβέρνησης είναι η ΝΔ. Στη βάση του να διασφαλίσει ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς η χώρα θα έχει μια ισχυρή διακυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τη ΝΔ πρώτη και με διαφορά από τους άλλους και όλοι οι υπόλοιποι έχουν δηλώσεις τα εξής δύο: Κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν και κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι υπάρχει απόφαση συνεδρίου. Υπό την προϋπόθεση λοιπόν ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, τότε εξαλείφεται αυτό που είπα πριν, ο κίνδυνος του μία ακυβέρνητη χώρα να υποστεί μία επίθεση από δίπλα».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν η ΝΔ είναι πρώτη, χωρίς αυτοδυναμία και σχηματίζει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης πει «έρχομαι, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό», ποια θα είναι η προτεραιότητα, απάντησε:

«Αυτό είναι προσβολή του θεμελίου της Δημοκρατίας μας που είναι η λαϊκή κυριαρχία. Αν ο λαός βγάλει τον Μητσοτάκη με τεράστια διαφορά, σου λέει ‘θέλω τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό’. Τα υπόλοιπα είναι τερτίπια για να μην μπορέσει να γίνει η συνεργασία. Να μου πούνε μία χώρα του δυτικού κόσμου που ένα κόμμα έρχεται πρώτο αλλά δεν είναι πρωθυπουργός απ’ αυτό. Αυτά είναι τερτίπια για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση θεωρητική, αλλά η χώρα να την πληρώσει».

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«Ακυβέρνητη χώρα είναι άοπλη χώρα»

«Είπα για «ντου». Δεν θέλω να μιλώ με όρους μέλλοντος, θα μιλήσω με όρους παρελθόντος. Τι έγινε στον Έβρο στις 28/2/2020; Πώς το ονομάζουμε; Ντου έγινε. Οργανώθηκε μια εισβολή δεκάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών από το τουρκικό κράτος προκειμένου να καταλυθεί η δυνατότητα της χώρας να προστατεύει η χώρα τα σύνορά της. Θα είχε χαθεί αυτός ο πόλεμος αν δεν είχαμε κυβέρνηση να παρατάξεις στρατό και αστυνομία. Σε μια ταραγμένη περίοδο, με μόνιμη διακινδύνευση. Γιατί τώρα θα πληρώσουμε 3,5 δισ. ευρώ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το κάνουμε για να μην γίνει «ντου». Πότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Πότε γίνεται άοπλη; Όταν δεν έχει κυβέρνηση», πρόσθεσε.

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